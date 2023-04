Gedda, che blitz: la seconda tappa si farà in Arabia 

La margherita nelle mani di Grant Dalton ha perso un petalo dopo l’altro. Lui, però, sapeva bene quali sarebbero rimasti attaccati. E lo sapeva certamente da mesi, perché dopo la candidatura di Cagliari – dove erano pronti i soldi e la dichiarata volontà di esserci – è tramontata a tempo di record anche quella di Brindisi. La società spagnola che ha in esclusiva i diritti per organizzare le World Series di vela, le regate di preparazione alla Coppa America, la Ace con Dalton al timone, ha annunciato ieri di aver chiuso (anche qui, parliamo di tempi molto rapidi) con Gedda, metropoli araba sul Mar Rosso, oltre 3 milioni di abitanti e lanciatissima sugli eventi sportivi: il villaggio della vela sorgerà a poche centinaia di metri dalla pista di Formula Uno, dove un mese fa ha fatto tappa il Mondiale piloti. Soldi, tanti e subito, perché messi a correre dal Fondo sovrano saudita, un contributo immediatamente disponibile perché strumento operativo della strategia di sviluppo dei regnanti arabi. Non c’è partita contro una “banca” governativa che nel 2022 aveva un patrimonio totale di 620 miliardi di dollari. Le cifre stanziate dalla Regione sarda e da quella pugliese fanno sorridere, oggi, davanti ai 65 milioni di Barcellona e dintorni e dall’offerta – ancora top secret – arrivata dalla splendida città sul Mar Rosso.

Ciao Puglia

«Vedrete, anche Brindisi affonderà subito». Con queste parole, l’assessore al Turismo Gianni Chessa, nella conferenza stampa in cui ha chiarito la posizione della Regione, aveva scritto la parola fine sulla fugace avventura di Brindisi come sede alternativa a Cagliari per l e regate d’autunno: «La Ace? Un gioco al rilancio, con noi e con loro». E Chessa ha avuto ragione, nonostante gl i sforzi della Puglia per entrare in corsa in una partita che era stata già giocata. Un comitato organizzativo mastodontico, la politica che mette a correre non più di un milione di euro e gli impren ditori chiamati a sborsarne almeno altri cinque. Uno sforzo premiato da una frase di Matteo Salvini e dal buffetto di complimenti di Dalton: «Bravi, magari ci rivediamo nel 2024».

Il ribaltone

Prima o poi, il neozelandese Dalton – un mago delle trattative internazionali – dovrà spiegare come ha fatto a tenere in scacco due regioni (la Sardegna e la Puglia), con due ministri decisamente schierati (Salvini e Abodi) e nel mentre definire con la Spagna (Vilanova, ovvero Barcellona) per la prima tappa e poi, a tre giorni dalla scadenza dei termini, uscire con la seconda tappa di Gedda, la piazza più ricca del mondo e dove tutto, nello yacht club che vanta la targa all’ingresso con le lettere d’oro, è già organizzato nei minimi dettagli. Ieri pomeriggio, nel comunicato che la società Ace (America’s Cup Event) ha diffuso in sinergia con il comitato arabo, ecco l’ufficialità. Dalton si è detto «soddisfatto perché la seconda tappa si svolgerà in un paese a fortissimo sviluppo sportivo», mentre Hassan Kabbani, presidente della Saudi Sailing Federation, ha sottolineato: «Diamo il benvenuto all’organizzazione dell’America’s Cup e ai velisti di tutto il mondo in Arabia Saudita, è un onore essere scelti per ospitare una regata preliminare dell’America’s Cup e poter mostrare alla comunità velica le meravigliose condizioni che abbiamo».