Gazzella tamponata, carabinieri feriti 

Stavano soccorrendo un ragazzo, sul ciglio della strada, che aveva appena fatto panne con l’auto. Mentre si stavano attivando per dargli una mano e avevano disposto tutti i dispositivi per segnalare il soccorso, una Jeep ha tamponato la gazzella dei carabinieri della compagnia di Jerzu. Il primo militare ha rischiato di rimanere schiacciato tra l’auto di servizio e la berlina rimasta senza carburante, il collega che era risalito un attimo nella macchina di servizio a causa del violento impatto è rimasto ferito riportando diverse fratture. Lesioni anche per il proprietario dell’auto in panne, lievi contusioni per il conducente del suv che ha tamponato l’auto del nucleo radiomobile.

Il fatto

È sostanzialmente questa la ricostruzione dell’incidente accaduto alle tre della notte tra sabato e ieri al chilometro 96 dell’Orientale, fra Bari Sardo e Cardedu. Un’Alfa Gt, di proprietà di un giovane di Tortolì, ha terminato il carburante e il conducente ha accostato sul lato destro in direzione sud. Nel frattempo sono sopraggiunti i carabinieri del radiomobile impegnati in uno dei consueti servizi di pattugliamento del territorio. I due militari si sono sincerati di quanto stesse accadendo e, anche in virtù delle condizioni del tratto di strada (il fatto è accaduto su un ponte in un tratto con striscia continua sulla carreggiata), hanno attivato tutti i segnali di soccorso. In un attimo si è sfiorata la tragedia.

Da nord è arrivata la Jeep, condotta da un giovane di Ilbono, che ha tamponato l’Alfa Romeo Giulia dei carabinieri. L’impatto è stato violento e l’auto di servizio è schizzata verso il Gt in sosta qualche metro più avanti. Una carambola impazzita.

I soccorsi

Sono stati subito attivati i soccorsi. Sul posto la centrale operativa del 118 di Sassari ha inviato due ambulanze, la medicalizzata e un altro mezzo proveniente da Tortolì. L’area è stata illuminata a giorno dai lampeggianti di altri mezzi dell’Arma e dei vigili del fuoco di Tortolì.

I feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei dove i medici, nel cuore della notte, si sono presi cura di loro effettuando tutti gli esami strumentali. Il più grave è uno dei militari che ha riportato lesioni al torace e fratture di alcune costole. Il conducente della Jeep è stato sottoposto agli esami tossicologici per chiarire se guidava sotto l’effetto di alcol o droghe. Il tratto di strada è rimasto chiuso per oltre tre ore, con la viabilità dirottata su Bari Sardo.

