Gazebo del lungomare danneggiato dai vandali 

Versa in pessime condizioni uno dei gazebo costruiti nel lungomare Sant’Elia, non distante dal Lazzaretto. Dopo le molte incursioni dei vandali, la struttura avrebbe urgente necessità di un vero piano di restauro per salvarlo dal degrado. Oltre ad essere stati divelti gli infissi, sono state ripetutamente imbrattate le pareti interne e la pavimentazione è diventata una vera discarica di rifiuti. In alcune occasioni, come mostrano i segni sui muri, ignoti hanno appiccato fuoco alla spazzatura danneggiando ancora di più l’edificio affacciato sul mare del Golfo e inserito nel parco degli Anelli.

