Gazebo con i soldi della tassa di soggiorno 

Settantamila presenze valgono 85mila euro. È il tesoretto della tassa di soggiorno messo da parte nel 2023 dal Comune di Sardara, cittadina delle terme di Santa Mariaquas. E in Consiglio comunale, al momento di discutere della variazione di bilancio per inserire la somma riscossa, è scoppiata la polemica proprio sulla destinazione dei fondi. «Sono risorse in più – ha detto il sindaco Giorgio Zucca – un supporto per garantire servizi turistici». Pronta la replica del capogruppo di minoranza, Ercole Melis: «Altro che promozione turistica, avete destinato quasi la metà dei soldi per consentire alle persone di cucinare al barbecue e mangiare all’aria aperta sotto i gazebo».

La destinazione

L’imposta, nata nel 2018, ha colto i primi frutti da luglio a dicembre dell’anno successivo, quando l’introito fu di appena 21mila euro. Seguì la crisi del Covid con zero euro, fino alla ripresa del 2022 che portò in cassa quasi 30mila euro. Ma il boom è arrivato lo scorso anno di pari passo con l’affermazione delle terme del Medio Campidano come meta turistica d’eccellenza. Nello specifico, gli 85mila euro sono stati così suddivisi: 30mila euro per l’acquisto di gazebo per tavoli e sedute in cemento, riservati a chi vuole apparecchiare la tavola nel boschetto degli eucalipti. E poi 5mila per l’acquisto dei barbecue nei quali fare le grigliate, 7mila per abbellire ed illuminare lo storico lavatoio, 21mila per la sistemazione delle due rotonde per l’accesso alle terme, 6mila per due murales, 15mila per il bus navetta tra il paese e le sue terme. «Non si può ignorare – sottolinea Zucca – che la cifra più alta della tassa arriva dagli stabilimenti termali, Antiche Terme e Sardegna Termale, ed è per questo che stiamo utilizzando i fondi in due modi: uno, la parte più consistente, per la sistemazione dell’area termale, il resto per attirare i turisti a visitare il centro abitato. Grazie al pulmino le presenze ai musei sono aumentate».

La polemica

Il balzello in questione, tecnicamente una tassa di scopo, viene pagata dai turisti con una cifra che varia dai 2 euro a 50 centesimi per le prime 5 notti, con sconti e gratuità previsti dal regolamento. E proprio perché contribuiscono tutte le strutture ricettive del paese, la scelta della Giunta di sbilanciare la somma a favore dell’area di Santa Mariaquas a discapito del centro abitato, non è piaciuta alla minoranza. «La tassa – sostiene il consigliere Melis – ha un vincolo inderogabile di destinazione dei relativi proventi che devono essere impiegati esclusivamente per interventi nel settore del turismo e connessi, come i beni culturali e ambientali, invece tagliati fuori. In bilancio non c’è un soldo. Pensiamo al museo, i turisti arrivano e chiedono dove si trova, manca persino una segnaletica adeguata. Riteniamo non grave, ma gravissimo il mancato coinvolgimento degli operatori del settore».

