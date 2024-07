Gaza, spiragli di pace: sì di Netanyahu alla trattativa 

Tel Aviv. Mentre si fa sempre più intenso lo scontro tra Israele e gli Hezbollah, si riapre la partita di una possibile tregua a Gaza con nuovi spiragli nei negoziati. Anche ieri il conflitto con i miliziani sciiti ha raggiunto punte di forte intensità, dopo l’uccisione il giorno prima di un alto comandante militare del Partito di Dio. Dal Libano è stata lanciata verso obiettivi militari israeliani una delle maggiori raffiche di razzi e droni dall’inizio delle ostilità. «Abbiamo lanciato 200 razzi e 20 droni in risposta all'assassinio dell'alto comandante dell'organizzazione». Inoltre, ha avvertito Hashem Safieddin, a capo del Consiglio esecutivo dell’organizzazione, la risposta includerà «attacchi contro obiettivi inattesi».

Un raffreddamento della situazione potrebbe invece venire dalla nuova spinta che si registra nei negoziati, spinti dai mediatori di Usa, Qatar e Egitto, per una tregua a Gaza che porti anche al rilascio degli ostaggi ancora a Gaza. Il premier Netanyahu ha dato il suo assenso alla partenza del team negoziale israeliano per i negoziati sulle aperture attribuite ad Hamas riguardo la road map rilanciata dal presidente Biden. E ha convocato il Gabinetto di sicurezza per discutere della nuova situazione. Nel colloquio telefonico avuto oggi con Biden, in occasione della festa dell'Indipendenza Usa, Netanyahu ha ribadito «i principi su cui si impegna Israele, primo fra tutti quello di porre fine alla guerra solo dopo aver raggiunto tutti i suoi obiettivi». In Israele sembra esserci un cauto ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo con Hamas in 2 o 3 settimane, anche se la prudenza è d'obbligo.

