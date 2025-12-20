«Gaza smart, il nuovo piano  degli investitori per la Striscia» 

Washington. Sul tavolo 112,1 miliardi di dollari in dieci anni per avere in cambio una «prospera» area costiera versione smart city. È il “Project Sunrise”, il piano per la Gaza del futuro immaginata dai fedelissimi di Trump: un fiorire di «distretti finanziari», «piattaforme digitali», «soluzioni satellitari» e anche treni ad alta velocità, cliniche mediche, resort di lusso e grattacieli lungomare. Una visione in linea con quelle del video generato con l'intelligenza artificiale dallo stesso presidente Usa a febbraio scorso. Una «Riviera del Medio Oriente» realizzabile in poco più di due decenni, secondo un nuovo progetto da sottoporre a governi stranieri e investitori, svelato dal Wall Street Journal. Secondo il giornale, si tratta di una bozza soggetta a revisione ed etichettata come «materiale sensibile ma non classificato». Una presentazione da 32 pagine ricche di grafici, indici schematici e immagini 3D con i dettagli della «road map» indicata. Compreso un focus incentrato sulla «fornitura di aiuti umanitari» alla popolazione locale, a cui seguirebbero diverse fasi di «ricostruzione» e «ripresa economica» fino a rendere possibile, più a lungo termine, addirittura «l'autofinanziamento» di molti progetti. Al tavolo, oltre agli inviati Usa, anche i rappresentanti di Egitto, Turchia e Qatar.

RIPRODUZIONE RISERVATA