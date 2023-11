Gaza, si tratta per allungare una traballante tregua 

Tel Aviv. Altri 10 ostaggi israeliani, soprattutto donne anziane del kibbutz di Nir Oz, e due thailandesi sono stati liberati da Hamas nel quinto giorno di tregua a Gaza, in cambio della scarcerazione di altri 30 detenuti palestinesi (15 donne e 15 minori). Con un protocollo ormai collaudato che l’Occidente, con gli Usa in testa, vorrebbero estendere ancora, oltre alla prima proroga di due giorni, e consolidare fino a ipotizzare un cessate il fuoco più o meno permanente se non la fine della guerra. Sarebbe questo, secondo il Wall Street Journal, l’obiettivo dei principali mediatori riuniti ieri a Doha: il capo della Cia, William Burns, quello del Mossad David Barnea, a colloquio con il premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al Thani e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamal.

Israele però ha già fatto sapere di non essere disposto a prolungare la tregua, che dovrebbe scadere domani all’alba, oltre la prossima domenica per un totale di 10 giorni. La tregua ha finora concesso un po’ di sollievo alla popolazione civile di Gaza, con un afflusso di aiuti umanitari, ma appare già appesa a un filo. L’esercito israeliano ha denunciato che tre ordigni telecomandati sono esplosi nel nord della Striscia, due «vicino all’ospedale Rantisi, sulla linea del cessate del fuoco», il terzo vicino a un’unità della Brigata 261. L’Idf ha affermato che in uno di questi episodi è stato aperto il fuoco contro i soldati, che hanno risposto. Hamas ha a sua volta accusato Israele di «una palese violazione del cessate il fuoco», alla quale «i nostri combattenti hanno reagito». L’incidente non ha avuto seguito, ma tanto è bastato a far temere il peggio.

