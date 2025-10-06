Gaza, negoziati al via ma senza i big 

Sharm el Sheik. Il primo contatto per discutere del piano di pace Trump è iniziato in Egitto. I colloqui indiretti tra Israele e Hamas sono gestiti dai mediatori del Cairo e qatarini. Poche le informazioni che trapelano, a conferma della delicatezza del momento. Il presidente Usa vuole che si faccia in fretta. Intanto a Gaza piovono ancora bombe: l'Idf spiega di aver colpito diverse cellule di terroristi pronte ad attaccare le truppe.

I rappresentanti

Il premier Benjamin Netanyahu ha inviato un team di medio livello, composto tra gli altri dal vicedirettore del Mossad, il vice dello Shin Bet, il coordinatore per gli ostaggi Gal Hirsch, e diversi ufficiali dell'Idf. Per la parte di Hamas non è chiaro se il capo negoziatore Khalil al-Hayya abbia già raggiunto Sharm el Sheik, dove si tiene l'incontro.

Dal tavolo mancano i big del negoziato: l'inviato speciale Usa Steve Witkoff e il consigliere e genero di Trump Jared Kushner dovrebbero raggiungere Sharm nei prossimi giorni. Così come Ron Dermer, che guida la squadra israeliana, e il capo del Mossad David Barnea. I quattro, secondo indiscrezioni, si metteranno in viaggio dopo i primi giorni di colloqui, quando le “questioni tecniche” saranno state superate. Il capo dell'intelligence egiziana supervisionerà i colloqui e un incontro per finalizzare l'accordo dovrebbe tenersi entro la fine di questa settimana.

Un funzionario di Hamas che ha parlato con Al Araby Al Jadeed ha affermato che l'organizzazione ha detto ai mediatori di essere disposta a prendere le distanze dal gruppo di Gaza. Ma su questa circostanza cruciale non c'è alcuna conferma. Un funzionario statunitense ha dichiarato a Sky News Arabia che la priorità è il rilascio degli ostaggi: «Ci sono molti dettagli su cui lavorare, ma questo darebbe un impulso per proseguire con gli altri punti del piano».

Le richieste di Hamas

I quotidiani arabi hanno scritto che Hamas, durante i colloqui in Egitto, chiederà in particolare il rilascio di sette detenuti anziani, i cosiddetti “big seven”: Marwan Barghouti (5 ergastoli e 40 anni), Ahmed Saadat (48 ergastoli) , Hassan Salameh Abdullah (35 ergastoli), Ibrahim Hamed (54 ergastoli), Abdullah Barghouti (67 ergastoli e 5200 anni), Abbas al-Sayed (35 ergastoli e centinaia di anni aggiunti), Nayef Barghouti (il detenuto palestinese con la pena più lunga al mondo: dopo aver passato 44 anni in prigione, è stato rilasciato nel 2011 e nuovamente arrestato nel 2014). Netanyahu ha informato il ministro di ultradestra Itamar Ben Gvir che «i simboli del terrore, guidati da Marwan Barghouti, non saranno inclusi in nessuna fase dell'accordo». Stesso discorso per i miliziani delle forze d'élite Nukhba di Hamas, arrestati dopo i massacri del 7 ottobre 2023.

Israele prevede di presentare una lista di 250 ergastolani che è disposto a rilasciare, sui 280 oggi detenuti. Secondo il piano di Trump, Israele dovrebbe rilasciare anche 1.700 detenuti di Gaza arrestati dopo il 7 ottobre. Washington e Gerusalemme, ha riferito la tv Kan, stanno mostrando grande ottimismo e sperano di raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi già domenica.

