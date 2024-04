Gaza, l’Ucraina, il clima: gli studenti del Pacinotti ambasciatori all’Onu 

Da liceali ad ambasciatori internazionali, sono 35 gli studenti e le studentesse del liceo scientifico Pacinotti che dal 9 al 17 marzo hanno avuto l'opportunità di volare a New York per partecipare al programma “National High School Model United Nations”, la più grande simulazione diplomatica del modello ONU al mondo.

Studenti ambasciatori

Cinquemila studenti delle scuole superiori provenienti da oltre 100 Paesi e 6 continenti. Basterebbero i numeri per raccontare il valore dell’esperienza per i giovani partecipanti. In un momento storico di conflitti e tensioni internazionali, studentesse e studenti hanno trascorso 8 giorni insieme a ragazzi di ogni nazionalità e cultura, con l’obiettivo di promuovere la pace attraverso la diplomazia.

Una volta divisi in commissioni, ai ragazzi sono stati assegnati i diversi Paesi ONU da rappresentare come ambasciatori. Il loro compito, quello di lavorare a risoluzioni relative a problematiche affrontate anche nelle sedute al Palazzo di Vetro. Biodiversità, conservazione degli ecosistemi, uguaglianza di genere, per giungere anche a questioni caldissime come il conflitto israelo-palestinese. «Sono tornata da New York fortemente arricchita», racconta Laura, una dei “pacinottini” rientrati dalla Grande Mela. «Ho avuto modo di confrontarmi con studenti di tutto il mondo e ho dovuto mettermi in gioco, perché tutti erano molto preparati e competitivi, il lavoro di squadra è stato fondamentale». D’accordo con lei la sua compagna Giulia: «Vedere studenti da ogni parte del mondo affrontare i problemi in maniera seria e anche in contrasto tra loro mi ha spinto a uscire dalla comfort zone ed espormi. La carriera diplomatica adesso mi sembra molto interessante». Ad accompagnarle la dirigente Valentina Savona e la professoressa Claudia Medda. «I ragazzi si sono dovuti confrontare con una realtà completamente diversa, fatta di cooperazione ma anche sana competizione», spiega la docente.

I progetti

Non si tratta dell’unico progetto di respiro internazionale a cui aderisce il Pacinotti. «Abbiamo il Parlamento europeo dei giovani, e molti nostri studenti scelgono di fare un’esperienza all’estero durante la quarta superiore», dice la preside. «Vogliamo però che tutti abbiano le stesse possibilità: l’anno prossimo vorremmo istituire una borsa di studio per permettere a uno studente o a una studentessa meritevole di partecipare al progetto a New York».

RIPRODUZIONE RISERVATA