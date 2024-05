Gaza, Israele controlla Rafah 

Tel Aviv. L’esercito israeliano ha preso il controllo a Gaza del valico di Rafah con l’Egitto con un’operazione fulminea, isolando di fatto la Striscia dove, oltre Rafah, sono chiusi anche il valico di Erez (al nord) e quello di Kerem Shalom (a sud), colpito nei giorni scorsi da Hamas con il tiro dei mortai. Il valico di Rafah è l’unico punto di uscita da Gaza verso il mondo esterno, dove finora sono transitati aiuti e persone evacuate verso il Sinai egiziano. Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha intimato a Israele di riaprire “immediatamente” i valichi, così come hanno fatto gli Stati Uniti. Il portavoce della sicurezza nazionale, John Kirby, ha affermato che Washington «esige che ciò accada» subito.

Cominciata l’altra notte con intensi combattimenti di terra nella parte est della città, l’operazione dell’Idf è terminata ieri mattina con l’arrivo dei tank della 410ª brigata corazzata al valico, dove è stata issata la bandiera israeliana. L’esercito ha affermato che, in base a informazioni di intelligence, il valico di Rafah «era usato a scopi terroristici». «L’altra notte - ha spiegato il portavoce militare - è stata avviata un’operazione di antiterrorismo in base a informazioni di intelligence per eliminare i terroristi di Hamas e smantellare le strutture di Hamas nelle specifiche aree della parte est della città». Poi ha confermato «l’uccisione, durante l’operazione, di 20 miliziani e l’individuazione di 3 imbocchi di tunnel di Hamas». Media arabi e l’agenzia palestinese Wafa hanno riferito che almeno «20 persone sono state uccise su Rafah, compresi donne e bambini» nei raid israeliani.

L’ingresso di Israele a Rafah ha provocato la reazione americana, con Washington che ha ribadito di essere contraria alla manovra militare. «Biden lo ha ridetto a Netanyahu nel colloquio di ieri», ha spiegato Kirby aggiungendo che gli Stati Uniti «monitorano la situazione con molta attenzione». Il presidente palestinese Abu Mazen ha fatto appello proprio agli Usa «per impedire alle autorità di occupazione israeliane di invadere Rafah e sfollarne i cittadini». L’operazione a Rafah è scattata poche ore dopo che il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha annunciato, a sorpresa, che la fazione islamica avrebbe accettato la proposta di mediazione per la tregua di Qatar e Egitto. Bozza di accordo che Israele ha definito «inaccettabile» e nella quale ha detto di non riconoscersi, accusando Washington di non averlo informato sull’ultima versione. L’ingresso a Rafah non ha però impedito alle parti di tornare al Cairo per riprendere i negoziati.

