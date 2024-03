Gaza, gli Usa chiedono garanzie sui civili 

Tel Aviv. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è in arrivo in Israele proprio mentre sembra allontanarsi, almeno per ora, una possibile tregua a Gaza, con Hamas che ha addossato la responsabilità sullo Stato ebraico. Sullo sfondo aleggia l’annunciata operazione militare di terra a Rafah: i piani operativi sono già pronti, ma non quelli per l’evacuazione - invocata dagli Stati Uniti - delle centinaia di migliaia di sfollati palestinesi rifugiatisi nella città più a sud della Striscia. Contrariamente a quanto si era appreso in precedenza, Blinken alla fine ha deciso di fare tappa in Israele, dove è atteso domani. Il segretario di Stato - ha spiegato il portavoce Matthew Miller - discuterà con il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il gabinetto di guerra dei colloqui in corso per il rilascio di tutti gli ostaggi, così come «della necessità di garantire la sconfitta di Hamas, anche a Rafah, in un modo che protegga la popolazione civile, non ostacoli la fornitura di assistenza umanitaria e promuova la sicurezza complessiva di Israele».

Blinken, che ieri era a Riad, affronterà quindi il tema «degli sforzi internazionali e statunitensi per aumentare in modo significativo l’assistenza umanitaria ai civili». Confermando ancora una volta l’operazione di terra a Rafah, Netanyahu ha però precisato che «ci vorrà del tempo» e che i piani per l’evacuazione dei civili non sono ancora pronti.

