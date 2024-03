Gaza, gli Stati Uniti accelerano sul cessate il fuoco immediato 

Tel Aviv. Gli Usa accelerano, per la prima volta in oltre cinque mesi di guerra, su un cessate il fuoco a Gaza. Entro la settimana - forse già oggi - la diplomazia americana presenterà al Consiglio di sicurezza dell’Onu una bozza di risoluzione in cui si chiede un «cessate il fuoco immediato e prolungato, in connessione con il rilascio di tutti gli ostaggi». Un «segnale forte» che rovescia le posizioni degli Usa che avevano posto il veto ad altre risoluzioni obiettando sull’aggettivo «immediato».

La svolta Usa giunge alla vigilia della visita in Israele - dopo le tappe in Arabia Saudita ed Egitto - del segretario di Stato Antony Blinken: «Speriamo vivamente - ha detto da Riad - che i Paesi la sostengano». Dal Cairo il capo della diplomazia Usa - che oggi incontrerà Benyamin Netanyahu - ha ribadito che l’annunciata operazione di terra a Rafah, nel sud della Striscia, sarebbe «un errore», una mossa «non necessaria» per eliminare la minaccia di Hamas, come invece sostiene con forza il premier israeliano. Allo stesso tempo Blinken ha stimato "possibile" un accordo sullo scambio di prigionieri perché le distanze tra le parti si stanno «riducendo»: «Una tregua si avvicina», ha detto. In effetti, dopo la recente gelata registrata sui negoziati, il capo del Mossad David Barnea è in procinto di tornare a Doha per riprendere i colloqui con il direttore della Cia William Burns, il premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamal. Il testo della risoluzione americana all’Onu prevede che «il Consiglio di Sicurezza determina l’imperativo di un cessate il fuoco immediato e prolungato per proteggere i civili di tutte le parti, consentire la consegna di assistenza umanitaria essenziale e alleviare la sofferenza umanitaria». «È necessario - ha poi ribadito Blinken dall’Egitto insieme al ministro degli Esteri Sameh Shoukry - intensificare tutti gli sforzi per un cessate il fuoco globale».

