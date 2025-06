Gaza è stremata ma Israele non si ferma 

Tel Aviv. L’offensiva su Gaza avanza con nuovo vigore. Nonostante gli appelli internazionali a desistere e nell’impasse dei colloqui di pace indiretti Israele-Hamas, l’implacabile morsa dell’esercito israeliano sulla Striscia si stringe e si espande. E nuovo sangue viene versato, come a Jabalia, a nord di Gaza, dove una trentina di persone avrebbe perso la vita: fra loro almeno 6 bambini, quando una palazzina è stata centrata in pieno nel corso di un bombardamento aereo. Qui almeno 14 morti accertati, fra cui, appunto, sei bambini e tre donne, con una ventina di persone disperse sotto le macerie. Molte delle vittime erano membri di una stessa famiglia. Il nuovo cambio d’intensità dell’offensiva “Carri di Gedeone” sembra essere scattata dopo la dichiarazione del ministro della Difesa, Israel Katz, che pareva impartire l’ordine: «Continuare ad avanzare a Gaza verso tutti gli obiettivi, a prescindere da qualsiasi negoziato». Ieri, i media palestinesi davano conto di un’avanzata dell’Idf verso il sud della Striscia, su Khan Yunis. Poi la conferma dei militari: «Le truppe hanno ampliato le manovre terrestri, eliminato terroristi e distrutto numerosi depositi di armi e infrastrutture terroristiche, anche sotterranee». «Diciamo no alla violenza, ancor più se perpetrata contro persone inermi e indifese, come bambini e famiglie!», ha tuonato ancora una volta Papa Leone XIV.

