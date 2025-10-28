Gaza è di nuovo sotto le bombe 

Gaza. Il sottile filo che teneva in piedi il cessate il fuoco a Gaza dal 10 ottobre forse si è spezzato. Benjamin Netanyahu, sull’onda dell’indignazione per la consegna da parte di Hamas dei resti di un ostaggio già rimpatriato due anni fa, ha ordinato «massicci attacchi immediati» sulla Striscia. E poco dopo i caccia dell’Iaf sono entrati in azione. A Rafah, dove poche ore prima si erano già registrati scontri tra i miliziani e i soldati dell'Idf. Ma anche a Gaza City, con tre raid che avrebbero colpito un’area vicino al più grande ospedale del nord della Striscia, causando almeno due morti. Ma il bilancio di giornata delle vittime palestinesi ha raggiunto quota diciotto, secondo fonti mediche.

L’ordine

Il governo israeliano, dopo la consegna dei resti dell'ostaggio, aveva denunciato una macabra «messa in scena», parlando dell’ennesima violazione da parte della fazione islamista. Netanyahu ha convocato subito una riunione d'emergenza per discutere della risposta, anche sulla scia degli scontri a Rafah. E al termine il suo ufficio ha annunciato che «a seguito di consultazioni sulla sicurezza, il primo ministro ha ordinato all'esercito di effettuare immediatamente potenti attacchi nella Striscia di Gaza». Una risposta durissima, forse la più dura tra le tante opzioni sul tavolo che prevedono anche la possibilità di una estensione della Linea Gialla, il limite dietro il quale l'Idf si era ritirato in base alle mappe del piano Trump. Netanyahu, che secondo quanto riferito da un un funzionario israeliano al giornalista Barak Ravid avrebbe sottolineato la necessità di un coordinamento con gli Stati Uniti per determinare quali misure adottare, sembra così aver ceduto alle pressioni interne dei falchi del suo governo. E a quelle delle famiglie degli ostaggi.

I falchi

«Il fatto che Hamas continui a giocare e non trasferisca immediatamente i corpi di tutti i nostri soldati caduti è di per sé la prova che l'organizzazione terroristica è ancora in piedi. È ora di spezzare quelle gambe una volta per tutte», ha tuonato il ministro di estrema destra Itamar Ben Gvir. «Dobbiamo distruggerlo completamente. Signor primo ministro, basta con le esitazioni: dia l'ordine», ha invocato il titolare della Sicurezza nazionale.

Anche il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha accusato Hamas di «deridere i cittadini israeliani e di giocare in modo crudele e cinico con le emozioni delle famiglie degli ostaggi caduti». E su X ha annunciato l'intenzione di chiedere a Netanyahu «di arrestare di nuovo tutti i terroristi rilasciati nell'ambito dell'accordo» in Cisgiordania dove in mattinata la polizia israeliana aveva annunciato, tra l'altro, di aver ucciso tre palestinesi definiti membri di «una cellula terroristica», in un raid dell'esercito nel villaggio di Kfar Kud, vicino a Jenin. Hamas ha intanto lanciato la sua rappresaglia, fermando l’annunciata consegna del corpo di un altro rapito, accusando il nemico di aver violato per primo i termini dell'accordo, rompendo la già fragile tregua.

La Casa Bianca

Tregua che l'amministrazione Trump continua a sostenere con forza liquidando i fatti della giornata come schermaglie: «Il cessate il fuoco sta tenendo. Credo che la pace in Medio Oriente resisterà nonostante le scaramucce», ha commentato il vicepresidente JD Vance. Quanto ai resti degli ostaggi, quelli del sedicesimo, riconsegnati lunedì sera, si sono rivelati essere di Ofir Tzarfati, rapito il 7 ottobre 2023 e morto in prigionia. Il suo corpo era stato già recuperato dall'Idf in parte nel dicembre dello stesso anno, in parte a marzo 2024. Uno strazio per la famiglia costretta a «riaprire la sua tomba per la terza volta».

