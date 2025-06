Gaza divide l’opposizione in piazza 

Tra appelli alla pace e accuse di ambiguità sull’antisemitismo, Gaza divide le opposizioni. Da una parte Azione e Italia Viva, Calenda e Renzi, che si sono ritrovati con +Europa per la maratona oratoria “Due popoli, due Stati, un destino” al Teatro Parenti di Milano, davanti al quale nella notte erano comparse scritte contro “Israele terrorista”. Dall’altra Pd, M5S e Avs con i rispettivi leader (Schlein, Conte e Fratoianni-Bonelli), che si uniranno a Roma, non senza preoccupazioni per l'ordine pubblico, in un corteo da piazza Vittorio a piazza San Giovanni.

Sensibilità diverse che si confrontano a distanza e dividono, oltre che la politica, anche la comunità ebraica. «Sarebbe stato meglio avere una piazza unica», ammette Renzi, che dal capoluogo lombardo punta il dito contro la decisione degli «amici che saranno in piazza a Roma di avere una piattaforma immodificabile, quella delle mozioni programmatiche del dibattito parlamentare». «Avevamo proposto una cosa molto semplice: dire che la manifestazione di Roma non fosse aperta a chi chiedeva la distruzione dello stato di Israele, a chi urla dal Giordano al mare e a chi compie atti contro i cittadini israeliani, in quanto cittadini israeliani. Schlein lo avrebbe fatto», sostiene Calenda di fronte ad una platea in cui siedono alcuni riformisti Pd come Picierno, Delrio, Quartapelle, Gori, Madia, Fiano e Fassino, «ma il M5S e Avs vogliono avere tutta per loro questa discussione e lo trovo un po’ avvilente». Fuori dal Parenti a criticare l’ex ministro una trentina di manifestanti riuniti in un presidio organizzato dall’associazione Free 4 future, a cui hanno aderito anche alcune persone dell'associazione milanese Pro Israele. “Calenda non è mio amico”, “Free Gaza from Hamas”, gli striscioni esposti.

Dal palco della manifestazione romana, dove sono attese 50 mila persone e si temono blitz e azioni dimostrative delle frange più estreme della protesta, si alterneranno un giornalista palestinese e un giovane israeliano obiettore di coscienza, contrario alla guerra di Netanyahu. E poi i giornalisti Rula Jebreal e Gad Lerner, oltre a rappresentanti di associazioni come Acli e Arci.

