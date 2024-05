«Gaza, crimini di guerra contro l’umanità» 

Tel Aviv. Israele e Hamas hanno commesso «crimini di guerra e contro l’umanità a Gaza», per questo i loro leader devono essere arrestati. La richiesta shock è stata avanzata dal procuratore capo della Corte penale internazionale dell’Aja Karim Khan, che ha invocato dalla Camera preliminare del tribunale mandati di cattura per il premier Benyamin Netanyahu e il suo ministro della Difesa Yoav Gallant, così come per il boss di Hamas a Gaza Yahya Sinwar, il capo delle Brigate Qassam Mohammed Deif e il leader all’estero Ismail Haniyeh. Tra i capi d’imputazione contestati alla fazione islamica dal 7 ottobre 2023, giorno dell’assalto ai kibbutz, ci sono «sterminio, omicidio, presa di ostaggi, violenza sessuale, tortura». Per Israele, Khan ha puntato invece sulle conseguenze dell’assedio alla Striscia che hanno comportato «denutrizione come strumento di guerra, sterminio, persecuzione, assassinio» e la «privazione sistematica dei mezzi per la sopravvivenza».

Accuse respinte sia da Israele che da Hamas. Netanyahu le ha bollate come «uno scandalo che non fermerà né me» né Israele. Hamas ha denunciato la confusione «tra vittima e carnefice» ed ha ammonito che la richiesta del procuratore della Cpi «incoraggerà la continuazione della guerra di sterminio». Anche gli Usa sono scesi in campo per contestare l’impostazione di Khan, definita «vergognosa» dal presidente Joe Biden. «Vorrei essere chiaro: qualunque cosa questo procuratore possa dire, non esiste alcuna equivalenza, nessuna, tra Israele e Hamas. Saremo sempre al fianco di Israele contro le minacce alla sua sicurezza». Lo Stato ebraico ha fatto quadrato attorno alla sua dirigenza e contro l’iniziativa di Khan è stato compatto sia da parte della maggioranza di governo sia da parte dell’opposizione. Una fonte politica - come in genere i media indicano membri dell’entourage del premier - ha parlato di «ipocrisia e vergogna internazionale». Il ministro degli Esteri Israel Katz ha detto che «la scandalosa decisione» di Khan «è un attacco frontale e senza riserve contro le vittime del 7 ottobre e i nostri 128 rapiti a Gaza». Poi ha annunciato il varo di una «commissione speciale» allo scopo di opporsi all’accusa.

