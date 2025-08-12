Gaza city senza tregua, l’esercito israeliano ha intensificato i raid 

L'esercito israeliano non dà tregua a Gaza dove, in attesa dell'annunciata offensiva destinata nella mente di Netanyahu a «liberare Gaza City da Hamas», non si placano i raid aerei e non si smette di contare i morti. Secondo il ministero della Salute della Striscia sono 89 quelli delle ultime 24 ore, 31 dei quali freddati ai centri per la distribuzione degli aiuti. Ed è anche su questi ultimi che si concentra l'attenzione del mondo, con una serie di appelli accorati rivolti ad Israele affinché consenta l'ingresso di cibo e medicine per combattere una crescente carestia. L'Onu parla di 300mila bambini a rischio malnutrizione acuta. Israele nega, parlando di propaganda orchestrata mostrando sui social persone affette da patologie pregresse. Una tesi smentita da fonti mediche e numerose testimonianze, tanto da far firmare a vari Paesi Ue, tra cui l'Italia, ed extra Ue, tra cui Australia e Giappone, un documento in cui si chiede al governo israeliano «di autorizzare tutte le spedizioni di aiuti delle Ong internazionali e di consentire agli operatori umanitari essenziali di svolgere le loro attività». Perché «la carestia a Gaza si sta diffondendo sotto i nostri occhi». È altissima la tensione a Gaza city, in attesa della spallata israeliana, dove i raid si sono intensificati. Netanyahu a sorpresa ha dichiarato che «consentirà ai residenti di lasciare la Striscia, come è accaduto durante altre guerre, come in Siria, Ucraina e Afghanistan». E invitato espressamente «i Paesi che vogliono aiutare i palestinesi», ad «aprire loro le porte».

RIPRODUZIONE RISERVATA