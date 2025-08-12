VaiOnline
Offensiva.
13 agosto 2025 alle 00:36

Gaza city senza tregua, l’esercito israeliano ha intensificato i raid 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'esercito israeliano non dà tregua a Gaza dove, in attesa dell'annunciata offensiva destinata nella mente di Netanyahu a «liberare Gaza City da Hamas», non si placano i raid aerei e non si smette di contare i morti. Secondo il ministero della Salute della Striscia sono 89 quelli delle ultime 24 ore, 31 dei quali freddati ai centri per la distribuzione degli aiuti. Ed è anche su questi ultimi che si concentra l'attenzione del mondo, con una serie di appelli accorati rivolti ad Israele affinché consenta l'ingresso di cibo e medicine per combattere una crescente carestia. L'Onu parla di 300mila bambini a rischio malnutrizione acuta. Israele nega, parlando di propaganda orchestrata mostrando sui social persone affette da patologie pregresse. Una tesi smentita da fonti mediche e numerose testimonianze, tanto da far firmare a vari Paesi Ue, tra cui l'Italia, ed extra Ue, tra cui Australia e Giappone, un documento in cui si chiede al governo israeliano «di autorizzare tutte le spedizioni di aiuti delle Ong internazionali e di consentire agli operatori umanitari essenziali di svolgere le loro attività». Perché «la carestia a Gaza si sta diffondendo sotto i nostri occhi». È altissima la tensione a Gaza city, in attesa della spallata israeliana, dove i raid si sono intensificati. Netanyahu a sorpresa ha dichiarato che «consentirà ai residenti di lasciare la Striscia, come è accaduto durante altre guerre, come in Siria, Ucraina e Afghanistan». E invitato espressamente «i Paesi che vogliono aiutare i palestinesi», ad «aprire loro le porte».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna

Sull’elicottero della Guardia Costiera: in volo per la sicurezza dei bagnanti 
Matteo Vercelli
Sanità

Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi

Allarme dell’Aifa nell’Isola e in tutta Italia «Ma c’è la possibilità di utilizzare i sostituti» 
Cristina Cossu
Provincia nord-est

Nizzi presidente della Gallura

Elezione certa: il sindaco di Olbia incassa il sostegno degli altri 25 colleghi 
Caterina De Roberto
Regione

Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi»

Il Fondo unico non è stato aumentato Anci e Cal: bastavano quaranta milioni 
Roberto Murgia
Enologia

Standing ovation per 98 vini sardi

Inchino dei giudici ai fuoriclasse: due Vermentini e un Cannonau 
Roberto Ripa
Il caso

Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari

La leader Pd: «Prezzi alti e calo di presenze» Replica la premier: «Così scredita l’Italia» 
Milano

Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini

Un tredicenne alla guida, gli altri hanno 11 e 12 anni. Identificati grazie alle magliette 