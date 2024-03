«Gaza cimitero a cielo aperto». Scontro tra Ue e Israele  

Bruxelles. L’alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell non la tocca piano. «Israele - ha tuonato aprendo il consiglio dei 27 capi delle diplomazie a Bruxelles - sta usando la fame come arma di guerra e ha trasformato Gaza in un cimitero a cielo aperto, dopo averla resa una grande prigione a cielo aperto». Parole durissime che si spiegano alla luce dei molteplici allarmi sia dell’Onu che delle ong sull’imminente rischio di carestia nella Striscia. Affermazioni peraltro non nuove, che Borrell ha espresso in America, nel corso del suo tour. Ora però Tel Aviv ha deciso di rispondere. «Borrell deve smettere di attaccare Israele e riconoscere il suo diritto all’autodifesa contro Hamas», gli ha intimato l’omologo israeliano Israel Katz.

Borrell da settimane calca la mano chiedendo all’Occidente di andare oltre gli appelli e di passare alle azioni concrete, suscitando a volte perplessità tra i 27. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha ad esempio preso le distanze, bollando le dichiarazioni dell’alto rappresentante come «un’opinione personale, in quanto non concordate con nessuno» benché «legittime». «Non dobbiamo dimenticare che la guerra è scoppiata a causa dei crimini commessi da Hamas», ha ricordato Tajani.

Detto questo l’Ue, questa volta, pare sul punto di adottare anche delle azioni concrete. Come le sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania. «Siamo arrivati a un’intesa politica, i Paesi che si opponevano ora si asterranno», ha notato Borrell. Il pacchetto comprende anche misure contro Hamas per gli stupri condotti il 7 ottobre e dovrebbe essere messo in pratica seguendo un timing concordato (prima Hamas e poi i coloni). Fonti europee concedono che le sanzioni ai coloni saranno «simboliche» ma serviranno ad aumentare la pressione diplomatica su Israele. La reazione di Israele all’ipotesi di sanzioni ai coloni non si fa attendere: il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich afferma che Israele rafforzerà ulteriormente i suoi insediamenti. «C’è una risposta olistica e sionista a questa affermazione: rafforzare e radicare gli insediamenti in tutte le parti della Terra di Israele». Niente da fare invece sulla possibile sospensione di una parte del trattato di associazione tra l’Ue ed Israele, come richiesto da Spagna e Irlanda. Borrell ha condotto un sondaggio tra i 27 e, constatata la mancanza di unità sul punto, è passato oltre.

Ma a Bruxelles non si è discusso solo di Gaza. L’altra grande crisi, la guerra in Ucraina, è sempre viva e anzi sta entrando in una fase critica, richiedendo “azioni urgenti” sia da parte dell’Europa che degli Stati Uniti per sostenere Kiev. I 27 hanno quindi approvato la creazione del Fondo di Assistenza all’Ucraina da 5 miliardi per gli aiuti militari e hanno condotto un giro di tavolo approfondito sulla possibilità di usare gli extraprofitti degli asset russi congelati in Europa, anche per le necessità militari di Kiev da finanziare dunque in questo modo.

RIPRODUZIONE RISERVATA