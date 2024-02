Gaza, Biden vuole una tregua immediata a partire da lunedì 

Tel Aviv. Joe Biden spera che da lunedì e per il mese di Ramadan le armi tacciano a Gaza. Ma sia Israele sia Hamas lo hanno gelato: i tempi, hanno fatto capire, non sono quelli. Il quadro che esce dalle trattative in corso in Qatar, dopo i positivi negoziati di Parigi, appare più complesso per entrambe le parti in causa. «La mia speranza è che ci sia un cessate il fuoco entro lunedì prossimo» a Gaza, ha auspicato Biden, aggiungendo subito dopo in un’intervista alla Nbc che «Israele cesserà le operazioni a Gaza durante il Ramadan». Uno stop, ha precisato, che farebbe parte delle condizioni previste dall’accordo di cessate il fuoco in fase di negoziazione. «Il Ramadan si avvicina e gli israeliani - ha spiegato il presidente - hanno concordato di non impegnarsi in attività durante quel periodo, in modo da darci il tempo di liberare tutti gli ostaggi».

I commenti di Biden non hanno trovato sponde da Hamas o in Israele. Un funzionario della fazione islamica li ha definiti «prematuri» perché non corrispondono alla situazione reale sul terreno e ci sono «ancora grandi lacune da colmare» nell’accordo prima che venga garantito un cessate il fuoco. Dello stesso tenore la risposta di Israele: fonti politiche hanno sottolineato che non si capisce «su cosa si basi l’ottimismo» di Biden. Un’altra fonte ha fatto sapere che lo stesso premier Benyamin Netanyahu è rimasto «sorpreso» dalle affermazioni del presidente americano. A descrivere la situazione dei negoziati in Qatar è stata una fonte politica israeliana. «Non ci siamo - ha osservato -, i team di Doha continuano a lavorare ma non conosciamo alcun progresso oltre i colloqui di Parigi». Continuano però a circolare molte indiscrezioni. L'ultima parla di una pausa di 40 giorni nei combattimenti e di uno scambio di detenuti palestinesi e ostaggi in rapporto di 10 a uno. Hamas dovrebbe liberare circa 40 ostaggi - donne, persone sotto i 19 anni o con più di 50 e malati - in cambio di 400 detenuti palestinesi.

