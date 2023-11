Gaza, battaglia sull’ospedale 

Gaza. Senza corrente, senz'acqua, senza forniture mediche e con la vita di decine di feriti e neonati a rischio. Nella catastrofe che sta travolgendo gli ospedali di Gaza City, stretti nella morsa dei combattimenti tra l'esercito israeliano e i miliziani di Hamas, Israele ha annunciato che faciliterà l'evacuazione dei bebè dallo Shifa, la struttura più grande della Striscia ormai al collasso.

«Lo staff ha chiesto aiuto. Domani - ha annunciato il portavoce militare Daniel Hagari - aiuteremo i bambini del reparto pediatrico a raggiungere un ospedale più sicuro e forniremo l'assistenza necessaria». Quella degli ospedali è una partita cruciale nella battaglia in corso, non solo dal punto di vista umanitario. Soprattutto allo Shifa, sotto la cui struttura Israele ritiene vi sia il comando centrale di Hamas e il nascondiglio del capo della fazione islamica a Gaza Yahya Sinwar.

«Hamas - ha denunciato un portavoce militare - ha trasformato gli ospedali in postazioni fortificate». Per questo «devono essere evacuati, per consentire all'esercito di affrontare i miliziani». Portando ad esempio l'ospedale Rantisi, il portavoce israeliano ha precisato che per tre giorni consecutivi prima della sua evacuazione l'esercito ha fatto ricorso a telefonate e volantini per indurre i civili ad allontanarsi. Finora Israele sarebbe riuscito a far evacuare il Rantisi e il Nasser. Mentre ha negato di aver compiuto attacchi allo Shifa.

«Non c'è alcun assedio, ci sono combattimenti nelle vicinanze ma la parte est dell'ospedale resta aperta» per chi voglia uscire, ha detto un portavoce smentendo le affermazioni di Hamas secondo cui l'esercito avrebbe bombardato l'ospedale. L'esplosione, secondo la versione israeliana, sarebbe invece da attribuirsi ad un lancio fallito di un razzo da parte delle fazioni palestinesi.

Le organizzazioni umanitarie internazionali, compresa l'Onu, hanno invece attaccato Israele. «Niente - ha ammonito il responsabile degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite Martin Griffiths - giustifica atti di guerra contro strutture sanitarie». Dello stesso avviso Msf, secondo cui allo Shifa è stato colpito un reparto di maternità mentre la Croce Rossa si è detta scioccata per le notizie e Oxfam ha parlato di crimini di guerra. Ma il premier Benyamin Netanyahu ha avvertito che «nessuna pressione internazionale ci fermerà dal proteggere noi stessi».

