Gaza accerchiata, 280mila sfollati 

Gaza. Le truppe israeliane stanno isolando la città meridionale di Rafah, tagliando fuori Hamas dall'accesso ai tunnel, mentre al nord l'operazione di terra si è spinta nel quartiere Shejaiya, nella parte orientale di Gaza city. Secondo l'Onu, da quando la guerra è ripresa il 18 marzo, 280mila residenti tornati nelle zone durante il cessate il fuoco sono stati di nuovo sfollati. Il 65% del territorio dell'enclave è soggetto a divieti di accesso e restrizioni, denuncia l'ufficio delle Nazioni unite Ocha. I valichi sono chiusi dopo la decisione del governo di Benyamin Netanyahu, e dopo i 25mila tir di rifornimenti entrati a Gaza nei due mesi di tregua i beni cominciano a scarseggiare, facendo salire la tensione nella popolazione.

«Manteniamo un'ambiguità operativa per sorprendere il nemico e ottenere risultati significativi, ha detto nel suo primo briefing il nuovo portavoce dell'esercito, Effie Defrin. «In poco più di due settimane abbiamo colpito oltre 600 obiettivi e ucciso 250 terroristi, tra cui dodici alti funzionari politici e dell'ala militare di Hamas che hanno partecipato al massacro del 7 ottobre», ha aggiunto. Tra i terroristi uccisi, Muhammad Hassan Awad, un comandante dell'organizzazione al Mujahideen che ha assassinato Shiri, Ariel e Kfir Bibas mentre erano tenuti in ostaggio nella Striscia.

Meno ambigua delle operazioni militari è la strategia politica del primo ministro israeliano, che subito dopo la Pasqua ebraica volerà alla Casa Bianca. Ufficialmente sul tavolo con Donald Trump ci sono i dazi al 17% sui beni israeliani, ma gli analisti sottolineano che mentre il presidente Usa non sta portando avanti il piano di trasformare Gaza in una riviera, il governo Netanyahu sta procedendo con il progetto. Un alto funzionario ha fatto trapelare, con il consenso di Bibi evidentemente, che «Israele non rinuncia alla visione di Trump per l'evacuazione volontaria da Gaza», affermando che «oltre un milione di gazawi vogliono andarsene secondo i sondaggi. Siamo in contatto con diversi Paesi che mostrano interesse ad assorbire i palestinesi, in cambio di benefici strategici e non solo economici», ha riferito.

Un alto funzionario politico ha informato la stampa israeliana che da quando sono ripresi i bombardamenti a Gaza, emergono «crepe tra i vertici politici di Hamas che vivono all'estero e i leader nella Striscia». L’organizzazione si starebbe indebolendo.

RIPRODUZIONE RISERVATA