VaiOnline
Al Maristiai.
13 aprile 2026 alle 00:34

Gavoi in festa, un altro anno in eccellenza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Taloro 6

Sant’Elena 0

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, M. Fois, Sau, Castro, Cossu (34’ st Lapia); Secchi, Mameli (38’ st Omofonmwan), E. Fois (6’ st A. Fadda); Navarrete, Littarru (38’ st P. Sanna), Zappino (24’ st Santoro). In panchina Medde, Malano. Allenatore Fadda.

Sant’Elena (4-3-3): Casula, Boi (17’ st D’Agostino), Angiargia, Delogu, Pitzalis; Minerba (27’ st Giancarli), Iesu (24’ st Diouf), Coiana (1’ st Paci); Thiam, Ragatzu, Tocco (30’ st Piras). In panchina G. Sanna, Cogoni, L. Sanna Cocco, Argiolas. Allenatore Rinino.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : pt 21’ Zappino; st 5’, 20’ Zappino, 15’, 30’ Littarru, 45’ A. Fadda.

Note : recupero 1’ pt-2’ st; spettatori 400.

Gavoi. Il Taloro è l’Eccellenza del calcio regionale. Il rotondo successo (6-0) sul Sant’Elena, già retrocesso, sancisce la matematica salvezza nell’olimpo del calcio sardo dove i rossoblù di Gavoi giocheranno il 27esimo torneo di fila. Un record assoluto. Al fischio finale, con un risultato mai in discussione e di cui Zappino è protagonista con una tripletta, in campo e sugli spalti (gremiti) è festa grande. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Tennis

SINNER NUMERO 1

l Nello sport
Il conflitto

Libano, carri armati israeliani danneggiano mezzi della Sassari

Tensioni nelle aree in cui opera la Brigata sotto egida Onu «L’Idf ha distrutto le telecamere e imbrattato il cancello» 
Giuseppe Deiana
Regione

«Norme impugnate sulle Case di comunità: ma il Governo sapeva»

La maggioranza: c’era un accordo Truzzu (FdI): l’ennesimo pasticcio 
Varese.

Omicidio per debiti, un sardo in cella

Lui si difende: «Ho voluto difendere mio figlio». Nella rissa è morto un 30enne 
Il voto

L’Ungheria depone Orbán e premia Magyar

L’allievo spezza la lunga stagione di potere del maestro che ammette la sconfitta 
Monte Claro.

Solidarietà e salute, la carica dei mille

Screening gratuiti, pet therapy, aiuti ai poveri: folla tra gli stand del Lions Day 
Alessandra Ragas
La curosità.

Tra pennelli e colori: «Pittori per un giorno»

Al. Rag. RIPRODUZIONE RISERVATA