Gavoi in festa, un altro anno in eccellenza 

Taloro 6

Sant’Elena 0

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, M. Fois, Sau, Castro, Cossu (34’ st Lapia); Secchi, Mameli (38’ st Omofonmwan), E. Fois (6’ st A. Fadda); Navarrete, Littarru (38’ st P. Sanna), Zappino (24’ st Santoro). In panchina Medde, Malano. Allenatore Fadda.

Sant’Elena (4-3-3): Casula, Boi (17’ st D’Agostino), Angiargia, Delogu, Pitzalis; Minerba (27’ st Giancarli), Iesu (24’ st Diouf), Coiana (1’ st Paci); Thiam, Ragatzu, Tocco (30’ st Piras). In panchina G. Sanna, Cogoni, L. Sanna Cocco, Argiolas. Allenatore Rinino.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : pt 21’ Zappino; st 5’, 20’ Zappino, 15’, 30’ Littarru, 45’ A. Fadda.

Note : recupero 1’ pt-2’ st; spettatori 400.

Gavoi. Il Taloro è l’Eccellenza del calcio regionale. Il rotondo successo (6-0) sul Sant’Elena, già retrocesso, sancisce la matematica salvezza nell’olimpo del calcio sardo dove i rossoblù di Gavoi giocheranno il 27esimo torneo di fila. Un record assoluto. Al fischio finale, con un risultato mai in discussione e di cui Zappino è protagonista con una tripletta, in campo e sugli spalti (gremiti) è festa grande. (ro. se.)

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