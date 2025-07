Gavoi, gran finale Letture, dialoghi e nuovi sguardi 

Da Annalisa Cuzzocrea a Maura Gancitano e in mezzo tante narrazioni: così chiude i battenti la XIX edizione del festival di Gavoi L’Isola delle Storie. Ma vediamo subito il programma della giornata.

Mattina

Si parte alle 10, nello spazio di S’Antana ’e Susu: il ciclo Dal Balcone si conclude con il dialogo tra Elisabetta Bucciarelli e Annalisa Cuzzocrea, editorialista e inviata di Repubblica, a Gavoi con il suo romanzo d’esordio “E non scappare mai” (Rizzoli) che ripercorre la vita di Miriam Mafai. L’incontro è in collaborazione con Éntula. Alle 11.30, alla Casa Maoddi, per il ciclo “Orizzonti”, Alberto Emiletti incontra Susanna Mattiangeli, tra storie da leggere e da immaginare, un appuntamento che incrocia creatività e sguardo sul mondo. Alle 12, per l’appuntamento Mezzogiorno di Fuoco, va in scena “Educazione sentimentale”, con lo psicologo Matteo Lancini e la filosofa Maura Gancitano: Lancini, autore di “Chiamami adulto” (Cortina editore) analizza i diversi contesti in cui i giovani costruiscono le loro relazioni. Gancitano, con “Erotica dei sentimenti” (Einaudi) propone una nuova prospettiva sull’educazione sentimentale, basata sulla consapevolezza e la gestione delle emozioni. Insieme riflettono su come supportare una crescita affettiva autentica e rispettosa.

Sera

Alle 16, nel Giardino comunale di Binzadonnia, Chiara Valerio porta in scena il suo nuovo romanzo “La fila alle poste”, Sellerio. Alle 17.10, a Sant’Antriocu, per il ciclo “Esercizi di meraviglia”, Andrea Colamedici incontra N.A.I.P., il progetto musicale di Michelangelo Mercuri. Alle 18, alla Casa Maoddi, Andrea Antinori e Marco Magnone leggono i libri della loro infanzia: un momento collettivo di memoria condivisa, sogni illustrati e storie formative. Alle 18.10, nello spazio di Mesu Bidda, Sarah Savioli incontra Paulina Spiechowicz e Noemi Abe, per il ciclo “Confronti”, in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma. Un dialogo tra tre voci femminili, tra romanzo e riflessione sul presente.

Alle 19.30, il gran finale a Sant’Antriocu con “Voci contro l’oblìo”: l’architetta, scrittrice e attivista palestinese Suad Amiry dialoga con la giornalista e saggista Paola Caridi, in un confronto che attraversa la memoria collettiva e l’urgenza del presente. Un invito a non distogliere lo sguardo, a mantenere viva la capacità di comprendere e raccontare, anche dentro la tragedia. Traduce Juana Sommermann Weber. (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA