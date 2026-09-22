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23 settembre 2026 alle 00:33

“Gavoi Film Fest” nel cuore della Barbagia Quattro giorni di incontri, sogni, proiezioni 

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Quattro giornate di cinema, incontri, formazione e dialogo nel cuore della Barbagia. Da domani, e sino a domenica, Gavoi accoglie la seconda edizione del “Gavoi Film Fest”, rassegna organizzata dall’associazione Sardinia Pro Arte con il coordinamento di Simone Pittau e la direzione artistica affidata anche quest’anno a Marco Cabriolu.

Sulla falsariga del tema scelto, “La società che cambia: memorie, identità, conflitti e nuovi equilibri”, saranno proposti lungometraggi, documentari, corti e opere di animazione capaci di raccontare una società in movimento: da un lato gli echi del passato, con storie che riportano alla luce ciò che siamo stati. Dall’altro le tensioni del presente, con personaggi costretti a confrontarsi con nuove forme di solitudine, esclusione, desiderio di libertà e bisogno di appartenenza.

La mattina sarà scandita dagli incontri con le scuole, mentre il pomeriggio nella sala polifunzionale ex asilo Esmas sarà il momento delle proiezioni seguite dagli incontri con i protagonisti. Tra questi sono attesi Michel Klochendler, montatore e tecnico del suono francese, vincitore del Premio César e collaboratore di François Truffaut; Jayne-Ann Tenggren, produttrice premiata con il Golden Globe e una nomination all’Oscar; i talenti sardi Manuele Trullu, Joe Juanne Piras, Alessandra Usai, Carolina Melis.

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