Gavoi festival, quante storie nell’Isola! 

Dal 3 al 6 luglio Gavoi si trasforma nell’Isola delle storie: libri, idee, musica e comunità si intrecciano nel cuore della Barbagia. La XIX edizione del Festival letterario della Sardegna si apre con lo spettacolo musicale From Insula to Insula (playing Björk), una produzione originale che vede sul palco Pierpaolo Vacca, Marta Loddo e Alessandro Cau in un viaggio sonoro tra isole: l'incontro tra la Sardegna e l'Islanda attraverso la voce e la sperimentazione.

Al mattino

Ogni mattina, nello spazio intimo di S’Antana ‘e Susu, il ciclo Dal Balcone. A guidarli sarà Elisabetta Bucciarelli, scrittrice e drammaturga, che dialoga con Viola Ardone, amata per le sue storie con un forte sfondo storico e sociale (venerdì); Elvira Serra, che torna a Gavoi con Le voci di via del silenzio, (sabato 5); Annalisa Cuzzocrea, editorialista e inviata di Repubblica, a Gavoi con il suo romanzo d’esordio E non scappare mai (Rizzoli, 2025), che ripercorre la vita di Miriam Mafai. A mezzogiorno, nella piazza assolata di Sant’Antriocu, Mezzogiorno di Fuoco apre uno spazio di confronto su alcune delle sfide più urgenti e profonde del presente per orientarsi tra geografie in trasformazione. Si comincia venerdì con Mediterraneo dove il giornalista Luca Misculin è protagonista di un incontro insieme a Sarah Savioli e Simonetta Bitasi che esplora le complesse dinamiche del Mediterraneo contemporaneo. Sabato è la volta de Il cielo sopra l’Europa, in cui Vittorio Zincone incontra Philipp Blom, storico e saggista tedesco di fama internazionale e Marco Varvello, responsabile dell’ufficio Rai per il Regno Unito. Domenica si chiude con Educazione sentimentale: lo psicologo Matteo Lancini e Maura Gancitano dialogano sugli affetti e le relazioni negli adolescenti.

Gli incontri

Nel primo pomeriggio, il Giardino comunale ospita il ciclo dei reading. Tra i protagonisti: Andrej Longo con Schegge di Napoli, Alessandro De Roma e Chiara Valerio che porta in anteprima sul palco di Gavoi il suo nuovo romanzo La fila alla posta (Sellerio, 2025) (domenica 6). Nello spazio di Mesu Bidda, il ciclo Altre Prospettive – Confronti, condotto da Simonetta Bitasi e Sarah Savioli, offre uno sguardo incrociato su nuove voci della narrativa europea e italiana. Tra gli ospiti, Ivana Dobrakovová e Giuliana Salvi e il suo Clementina (Einaudi, 2025); Claudio Bagnasco con Fare il possibile (Terrarossa 2025) e Michele Bitossi, autore di Ma io quasi quasi (Accento, 2025); Paulina Spiechowicz con Mentre tutto brucia (Nutrimenti, 2025) e Noemi Abe con Damè (Bompiani, 2025). Ancora al Giardino comunale, Esercizi di meraviglia, il nuovo ciclo curato da Tlon (Maura Gancitano e Andrea Colamedici).

Venerdì la piazza ospita il ritorno di Marcello Fois nel dialogo con Edoardo Albinati, autore del recente I figli degli istanti (Rizzoli, 2025). La sera successiva è Chiara Valerio a condurre l’atteso dialogo con lo scrittore irlandese Colm Tóibín. A chiudere il ciclo è Suad Amiry, attivista, architetta e scrittrice palestinese da sempre impegnata nel dare voce a chi troppo spesso viene ridotto al silenzio. Accanto a lei, sul palco, la voce di Paola Caridi, giornalista, saggista e profonda conoscitrice del Medio Oriente.Le sere di venerdì e sabato Sant’Antriocu ospita anche gli incontri con Elvira Serra che dialoga con Patrizia Sardo Marras, autrice de La moda non è un mestiere per cuori solitari (Bompiani, 2025), una meditazione piena di humour sui meccanismi del luminoso e spietato mondo della moda e la storia di un connubio capace di sprigionare un’impareggiabile creatività; Marcello Fois in dialogo con Beppe Severgnini su Socrate, Agata e il futuro (Rizzoli, 2025) .La serata di sabato si conclude con il "Dopofestival - Digestivo con l’autore": un momento informale dove il pubblico può brindare con gli ospiti del festival. Gli omaggi, che avranno la voce di Rita Atzeri, Isella Orchis, Cesare Saliu, sono dedicati a figure e opere che invitano alla memoria e alla resistenza.

