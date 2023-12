Gavoi è un paese sotto choc per l’omicidio di Francesco Cidu, 66 anni, per tutti «un uomo tranquillo». L’allevatore è stato colpito prima a un fianco e poi finito con una fucilata al volto. Domani l’autopsia, che potrebbe fornire elementi utili per i carabinieri, che conducono le indagini. Si segue la pista dello spaccio, invece, a Simaxis, dove un 28enne è stato ferito a una gamba con una fucilata.

