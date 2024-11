Gavino Sanna: incontro e premiazione a Desulo 

A Desulo domattina la tavola rotonda con Gavino Sanna, il più celebre pubblicitario d’Italia, a cui si devono importanti campagne mediatiche passate alla storia, in programma alle 12 nella sala consiliare del Municipio, voluta dal Comune e dal fotografo algherese Gabriele Doppiu.

Sanna incontrerà pubblico e imprenditori, ripercorrendo la sua storia professionale e lanciando importanti spunti per lo sviluppo delle zone interne. Previsto l’omaggio dell’amministrazione comunale a Sanna a cui, per l’occasione verrà fatto indossare anche l’abito tradizionale del paese: «Siamo orgogliosi di poter ospitare nella nostra comunità il più grande pubblicitario d’Italia, ma soprattutto un grande uomo che ha dato lustro alla nostra terra, in decenni di infanticabile lavoro. La sua presenza un’occasione unica per tutta la Barbagia e non solo», commenta il sindaco Gian Cristian Melis. A fargli eco Gabriele Doppiu, che si dice «soddisfatto della bella iniziativa portata avanti insieme al Comune, dando voce ad un grande professionista, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo». (g. i. o.)

