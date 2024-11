Gavino Sanna: Autunno in Barbagia non vi basta più  

«È una Sardegna ricca di potenzialità, ma va raccontata meglio, esaltando ogni singola specificità territoriale»: parola di Gavino Sanna (84) da Porto Torres, meglio noto come il più celebre pubblicitario al mondo, ma anche critico d’arte e scrittore. La sua, una carriera costellata da successi internazionali, con anni di lunga gavetta negli Usa e il ritorno in Italia, costruendo storiche campagne per Barilla, Fiat e Perugina (fra i tanti) prima della scelta di lasciare, ma solo in parte, la pubblicità nel 2006. Anno di svolta, con una nuova vita imprenditoriale nel settore vitivinicolo, fondando la cantina “Mesa” di Sant’Anna Arresi.

L’incontro

Ma per Sanna, in continua spola fra Milano e Alghero dove ha casa da decenni, il legame con l’Isola non si è mai interrotto, raccogliendo stima e affetto, in ogni angolo della regione. Come ad esempio a Desulo, dove lo scorso sabato è stato accolto in Municipio, insieme alla moglie Lella, venendo encomiato dell’amministrazione comunale per il contributo offerto alla promozione dell’Isola nel mondo. Una tappa per immergersi nell’identità locale, visitando la Casa-Museo Montanaru, indossando l’abito tradizionale, ma anche offrendo importanti spunti alla Barbagia intera, per un atteso rilancio turistico. E a distanza di qualche ora dalla tavola rotonda nella sala consiliare del paese Sanna, non manca di ribadire : «Questo è un territorio unico nel suo genere, ricco di storia, cultura, identità. Sono tanti gli aspetti che mi hanno colpito e meriterebbero di essere messi in rete. Per questo ho offerto al Comune la massima disponibilità, nel promuovere l'immagine di Desulo».

Il rammarico

Ma è guardando all’intero territorio e così a tutta la Sardegna che Sanna traccia un bilancio dolceamaro: «Si racconta una Sardegna in modo uniforme, fermandosi spesso solo al mare, mentre la magia dei piccoli paesi viene meno. Ormai la comunicazione è cambiata e scorre per la maggiore sui social, che talvolta non sanno emozionare. Tutto si base sulla logica dei profitti, con le passioni che vengono sempre meno».Aggiunge Sanna: «Nelle pochissime campagne televisive che parlano della nostra terra, si racconta tutto in modo monocorde, non badando alle specificità di ogni paese. Da dove, le eccellenze vanno tirate fuori come in una scatola piena di tesori e messe in mostra. Dispiace vedere così tanta fatica nel raccontare ciò che siamo».

«Andiamo oltre»

E analizzando il turismo interno, Gavino Sanna non manca di porre l’accento «un modello Autunno in Barbagia che non basta da solo a promuovere i borghi montani. Bisogna andare oltre, investendo in piccoli eventi periodici che mettano al centro, storia, cibo e cultura. Un cambio di comunicazione e così di rotta parte anche dal basso. Fa piacere vedere che tante piccole realtà lo stiano finalmente capendo».

Ma Sanna di fermarsi non ne vuole di certo sapere e guarda agli impegni futuri: «Ormai sono in pensione (ride) ma pronto a dare il mio apporto agli amici desulesi, ragionando su delle iniziative future a livello artistico. Mi piacerebbe creare un premio dedicato ai giovani talenti sardi. I ragazzi hanno bisogno di tutto il nostro sostegno e vanno presi per mano e guidati nel futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA