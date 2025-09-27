Gavino Murgia Trio e Nicola Agus oggi in concerto  

Due appuntamenti in agenda oggi per Forma e Poesia nel Jazz: il primo è un’intera mattinata a Is Concias, nella quiete e nel verde del parco dei Sette Fratelli. una tappa del festival articolata in diversi momenti che si rinnova in collaborazione con il Comune di Quartucciu (Assessorato alla Cultura) e il progetto Arrexinis. La partecipazione è libera e gratuita.

Dopo una passeggiata con la guida ambientale escursionistica Stefania Contini, alle 10.30 è in programma una visita guidata dall’archeologa Patrizia Zuncheddu alla Tomba di Giganti Sa Domu ’e S’Orcu. Alle 11.30, entra in scena la musica con il Mediterranean Trio di Gavino Murgia ovvero il chitarrista Marcello Peghin e il batterista Daniele Russo.

Dopo il rientro a Cagliari, il secondo appuntamento della giornata è alle 18 nel giardino di Villa Binaghi (in via Cesare Battisti): protagonista Nicola Agus, polistrumentista e virtuoso delle launeddas, icona della musica sarda, che il musicista cagliaritano (classe 1982) ama spingere oltre i confini della tradizione.

