Gavino Murgia e quell’ultima mattanza a cui ribellarci 

A 10 anni dalla pubblicazione del disco, “L’Ultima Mattanza” è ancora maledettamente attuale. E lo è dal momento che racconta il dramma dello sfruttamento delle risorse della Sardegna. «L’idea è nata un giorno a Carloforte durante un pranzo con amici che mi parlavano del fenomeno della pesca indiscriminata dei tonni, che non ha niente a che fare con la pesca tradizionale per la quale Carloforte è nota», racconta Gavino Murgia.

«Il disco è stato commissionato, finanziato e prodotto da un’associazione locale, ambientalista e animalista, per attirare l’attenzione su una mattanza che riguarda tutti i tonni, grandi e piccoli, comprese le femmine gravide, da cui il titolo dell’album», aggiunge il sassofonista e polistrumentista nuorese, che oggi alle 21 al Comunale di San Gavino Monreale sarà protagonista del concerto “L’Ultima Mattanza” in trio (il Trio Mattanza) con Fabio Giachino al pianoforte e alle tastiere e Patrice Heral alla batteria e alle percussioni per la Stagione 2024-2025 del CeDac Sardegna. Com’è noto, i tonni rinchiusi in gabbie enormi sono destinati al mercato orientale. «Se n’è occupato pure “Report” con una puntata intitolata “L’Ultima Mattanza”, ad album già uscito», sottolinea Murgia. «Per tradurre tutte queste emozioni in musica un’immagine che mi ha ispirato molto è l’idea del suono del mare composto dalle voci dei suoi abitanti», aggiunge l’artista, che con l’affiatato ensemble darà vita a un concerto in cui si intrecciano echi ancestrali e sonorità contemporanee reinterpretati in chiave jazz, dove tradizione e natura selvaggia, dramma e mito rivivono nei brani “Prima della Battaglia” e “Tabarka”, che rimanda all’Isola di San Pietro e alla cittadina di Carloforte, “I Danzatori delle Stelle”, “Abissi” e “L’Ultima Mattanza”.

«La pesca del tonno qua c’è sempre stata, durante l’Impero romano la carne veniva messa sotto sale e utilizzata per sfamare l’esercito, invece da troppo tempo assistiamo al tentativo di trarre solo vantaggi, con devastazione del territorio, dallo sfruttamento delle risorse della Sardegna. Per questo il progetto “L’Ultima Mattanza” è sempre in piedi, e siamo ben felici di riproporlo dove lo chiedono».

