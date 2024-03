Gavino Irde confermato alla guida dei 31 barracelli 

Alla guida della Compagnia barracellare cuglieritana viene confermato il capitano Gavino Irde, che ha ottenuto il voto degli altri colleghi. Irde coordinerà i lavori della compagnia per altri due anni. Il capitano, già esperto di vigilanza, è alla guida della polizia rurale dal 2018 e coordina il lavoro di 31 barracelli.

Il servizio della polizia rurale è necessario per la gestione dell’esteso territorio comunale. In particolare i barracelli svolgono monitoraggio costante nelle campagne per prevenire abigeato e altri reati, poi servizi di vigilanza ambientale in funzione antincendio, contrasto dell’abbandono abusivo dei rifiuti, e anche mansioni di protezione civile.( j. p. )

