Gavin Holligan celebra la leggenda di Stevie Wonder 

Mancano pochi giorni alla prima tappa del progetto “Viva Live - Riprendiamoci insieme la magia dei concerti dal vivo”, il ricchissimo cartellone mirato a celebrare il fascino e la potenza di alcune delle band più iconiche e rivoluzionare della cultura musicale di tutti i tempi. A salire sul palco del Teatro Massimo di Cagliari, martedì 3 e mercoledì 4 giugno alle 21 con lo spirito di voler ripercorrere autenticamente i grandi successi di Stevie Wonder, anima leggendaria della casa discografica americana Mototown, sarà una band di nove elementi capitanata dal cantante e tastierista londinese Gavin Holligan, artista che si è esibito per lunghi anni con la band di Wonder nelle tournée di tutta Europa. «Incontrare, lavorare e cantare con Stevie ha cambiato la mia vita», ha commentato Gavin. «La sua energia, il suo talento e la sua passione mi hanno totalmente conquistato».

Stevie Wonder è senza dubbio uno dei musicisti, cantautori e performer più influenti e amati al mondo e la sua musica ancora oggi continua a ispirare intere generazioni. “The Stevie Wonder Celebration” è un omaggio immersivo e travolgente alla genialità del maestro, uno show che porta sul palco quattro decenni di successi, ripercorrendo l’incredibile carriera di un artista pluripremiato. Grazie a performance autentiche e straordinarie e a una formazione d’eccezione che in questi anni ha calcato i palcoscenici dei teatri più prestigiosi al mondo, il pubblico del Massimo potrà rivivere dal vivo capolavori come “Sir Duke”, “Higher Ground”, “Master Blaster”, “Signed, Sealed, Delivered”, “Living in the City” accompagnati da spettacolari visual on-screen che evocano l’epoca e il messaggio della sua musica. Biglietti disponibili su Sardinia Ticket.

