Gavim conquista il girone B 

Con Matteo Vinci incoronato da tempo, grazie alle preferenze dei tecnici, miglior giocatore dell’Eccellenza 2025/26, a una giornata dal termine del campionato i riflettori sono puntati sulla definizione del podio, dove la lotta è accesa. Per l’attaccante della Ferrini Cagliari, votato per la ventiquattresima volta domenica scorsa dal tecnico dell’Ossese, Carlo Cotroneo, si tratta di una piccola soddisfazione in una stagione tutt’altro che positiva per i blucerchiati, condannati proprio lo scorso weekend alla retrocessione in Promozione dopo dieci anni consecutivi nel massimo campionato regionale.

La lista

Alle spalle di Vinci si trovano ben sette calciatori con 17 punti. Ousmane Baldé, attaccante del Buddusò, è stato raggiunto da Nicolas Martín Capellino (Iglesias), Alessandro Cadau e Filippo Carraro (Nuorese), Diego Humberto Di Pietro (Ossese), Daniele Cannas e Matteo Forzati (Villasimius). A sedici punti rimane Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa). In caso di parità di punteggio al termine dell’ultima giornata, le presenze in campo saranno il criterio decisivo per definire la graduatoria finale.

Il secondo torneo

Il titolo è stato assegnato anche nel girone A di Promozione. Lo ha matematicamente conquistato già dalla quindicesima giornata di ritorno Andrea Girseni della Freccia Parte Montis: anche per lui, come per Vinci, si tratta però di una soddisfazione a metà, considerato che la squadra di Mogoro ha dovuto salutare la categoria proprio domenica scorsa.

Girseni, che ha preso lo scettro di Federico Usai (ora al Lanusei), nell’ultimo turno ha ottenuto la ventisettesima preferenza. La seconda e la terza piazza sono contese da cinque giocatori: hanno raggiunto quota 24 Edoardo Sedda (Ovodda), Alberto Usai (Selargius) e Andrea Sanna (Terralba), mentre si sono fermati a 23 Diego Bilea (Ovodda) e Daniele Santilli (Vecchio Borgo Sant’Elia).

A nord

Nel girone B è già certa la prima posizione di Marcelo Gavim Bruno (30 presenze) della Macomerese, che nell’ultima giornata ha conquistato il ventiduesimo voto. Potrebbe essere soltanto raggiunto da Matita Asara (Castelsardo) e Santiago Mateucci (Coghinas), saliti a quota ventuno e con rispettivamente 31 e 28 presenze: saranno comunque loro a completare il podio.

Staccati a quota diciannove punti, e dunque fuori dai giochi, Edoardo Donati (Arzachena), Gavino Molozzu (Atletico Bono) e Federico Pireddu (Li Punti).

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