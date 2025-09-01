Gattuso verso la prima: «Sono carico a molla» 

«Il mio stato d'animo? Nessuna preoccupazione né paura, sono carico a molla, l'ho detto da subito: non ho paura e sento la responsabilità perché ho già vestito questa maglia, le somme poi le tireremo alla fine». Così Gennaro Gattuso nel corso della sua prima conferenza da ct della Nazionale a Coverciano, dove preparerà le gare di qualificazioni mondiali con Estonia e Israele. «Cosa chiederò ai giocatori? Bisogna parlare in campo - ha risposto - mi aspetto senso di appartenenza, voglia di sacrificarsi, far sentire dal compagno anche cose non sempre accomodanti. Niente paura, bisogna essere squadra, ribattere colpo su colpo: abbiamo bisogno di un gruppo di 27-28 giocatori, non ci è mai mancata la voglia di lottare e il carattere, lo dice la nostra storia e questa è sempre stata la nostra forza». Quindi un ringraziamento al pubblico di Bergamo che venerdì sarà numeroso. «Faccio un appello perché vengano in tanti anche quando giocheremo in ottobre con Israele a Udine, c'è bisogno di entusiasmo e sostegno, non possiamo più sbagliare».

Gli italiani

«Forse giocano pochi italiani e lo conferma l'ultima giornata di campionato, spero in futuro di vederne di più in campo ma ne abbiamo tanti bravi che giocano all'estero e quindi non siamo messi male», così Gattuso. Tra i convocati non figura Federico Chiesa, scelta condivisa con lo stesso calciatore del Liverpool: «Ho parlato con lui, non si sentiva pronto, vuole essere al 100%». Gattuso ha poi annunciato la difesa a 4: «Anche perché sono tornati gli esterni».

RIPRODUZIONE RISERVATA