Gattuso sempre più ct 

Tutte le strade portano a Gennaro Gattuso. La Federcalcio ha individuato nell'ex milanista, campione del mondo nel 2006, l'uomo giusto per risollevare le sorti della nazionale italiana con la mission di centrare la qualificazione ai Mondiali diffusi di Stati Uniti, Canada e Messico del 2026 e scongiurare il terzo fallimento consecutivo.

Dopo giorni di voci, all'inizio della prossima settimana ci dovrebbe essere la definizione del tutto. Gianluigi Buffon è al lavoro sul progetto Gattuso, che dovrà ridare linfa e vitalità all'azzurro ormai scolorito. L'idea è quella di coinvolgere i campioni del 2006 per instillare nel gruppo lo spirito battagliero, e si spera vincente. E così, si ipotizza di affiancare a Gattuso uno come Leonardo Bonucci, che come “Ringhio”, in campo ha sempre messo grinta e carattere a volontà. Se il dopo Mancini si risolse nel giro di pochi giorni con l'ingaggio di Luciano Spalletti, stavolta la ricerca del nuovo ct è più ponderata dopo il no di sir Claudio Ranieri.

In salita

A via Allegri c'è tutta l'intenzione di prendersi tutto il tempo possibile per fare la scelta giusta, anche perché, il discorso qualificazione mondiale è in salita e non senza difficoltà dopo il disastro di Oslo e la timida reazione contro la modesta Moldova.

Al momento non c'è stato nessun incontro tra Gattuso e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: la definizione del tutto ci sarà, con ogni probabilità, all'inizio della prossima settimana. Detto di Bonucci, nello staff di Gattuso dovrebbero entrare altri ex azzurri di Germania 2006: i nomi più gettonati sono quello di Andrea Barzagli e quelli di Zambrotta e Perrotta come figure da inserire nel Club Italia. Per Cesare Prandelli, il cui nome è circolato nelle ultime ore, dovrebbe esserci un ruolo di coordinatore dei vivai nel centro tecnico di Coverciano.

La storia di Genny

Gattuso ha una storia importante con la Nazionale, iniziata già nelle selezioni giovanili. L’ex centrocampista del Milan ha partecipato a tre campionati del mondo, incluso quello vittorioso del 2006, e incarna – secondo la visione della Federcalcio – lo spirito di servizio e l'orgoglio di vestire l'azzurro. Dopo le esperienze in panchina con Sion, Palermo, Creta, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Marsiglia e Hajduk Spalato, per lui dovrebbe aprirsi la porta di Coverciano per la prima esperienza da commissario tecnico.

Il casting azzurro non si è fermato comunque al solo Gattuso ma è stato allargato ad altri campioni del 2006, da Daniele De Rossi a Fabio Cannavaro, figure che però hanno via via perso forza. Per l’incario al prossimo commissario tecnico i primi impegni ufficiali saranno due partite fondamentali per la qualificazione ai Mondiali 2026: il 5 settembre Italia-Estonia, l'8 settembre Israele-Italia. Dove non si dovrà sbagliare.

