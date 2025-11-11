Gattuso per ora pensa solo alla Moldova 

Firenze. «Pensiamo a noi e non a quello che fa la Norvegia». Il mantra di Rino Gattuso per l'ultimo raduno dell'anno che servirà a preparare le ultime due gare valide per le qualificazioni mondiali, giovedì a Chisinau contro la Moldova e domenica a Milano contro la Norvegia (già 55 mila biglietti venduti), capolista del girone e difficilmente raggiungibile vista la differenza reti (+ 26 la squadra di Haaland, + 10 quella di Retegui). Nel clan azzurro la mente è già proiettata verso i playoff di marzo risultati fatali alla nostra Nazionale per due volte di fila. «Ma non siamo qui per fare una scampagnata, voglio vedere massimo impegno e proseguire ciò che abbiamo iniziato a settembre. La partita di giovedì sarà più importante della seconda perché quella con la Norvegia, che sta esprimendo un calcio eccezionale e purtroppo l'abbiamo pescata nel nostro girone, si prepara da sola. Mentre quella con la Moldova può rivelarsi una trappola, ormai non esistono più gare facili», ha rimarcato il ct annunciando che nei due impegni schiererà l'Italia con due moduli diversi («È importante che una squadra sappia giocare in più modi») e a Chisinau darà spazio a chi finora ne ha avuto meno gestendo le diffide e tenendo conto anche di alcune assenze: su tutte quella di Kean, uno dei cannonieri azzurri, out per un infortunio alla tibia («Non doveva giocare in Conference, ha rischiato e preso una botta dove aveva già fastidio, mi dispiace») e Barella squalificato (rientrerà domenica). Una chance per il rossoblù Caprile? Ieri il portiere del Cagliari si è allenato per la prima volta con la maglia della Nazionale, rossa per l’occasione, difficile che il ct possa concedergli una parte di gara a Chisinau.

In campo

«Tonali sa che non possiamo permetterci di perderlo per gli eventuali playoff», la premessa del ct, quindi è facile che l'ex del Milan giochi giovedì dato che in caso di ammonizione sconterà la squalifica contro la Norvegia per essere poi disponibile per la sfida cruciale di marzo. Tra i diffidati anche Frattesi e Cambiaso mentre tra le opzioni per l'attacco c'è Scamacca di nuovo in gruppo: «Non deve dimostrarmi nulla». E «porte sempre aperte», ha risposto a chi gli ha citato Zaniolo e Berardi tornati a mettersi in luce. Ancora fuori dal giro Federico Chiesa: «La scelta è sua, altro non posso dire ma è la verità». E comunque, al di là di tutto, le difficoltà per Gattuso dipendono anche da altri aspetti: «Nelle prime 5-6 squadre in classifica ci sono solo uno o due giocatori italiani da seguire. Questo è il mio problema, di questo o dei nostri stadi che non sono belli dovremmo parlare, non che il nostro campionato è deludente: vero che in Premier si fa un altro calcio ma la Serie A si conferma molto impegnativa. Penso poi al peso che può avere un ragazzo di 20 anni come Pio Esposito quando sbaglia un'occasione o a Raspadori che sta giocando pochissimo nel suo club e questo mi fa stare male».

Il futuro

Non bastasse, da qui a marzo passeranno 4 mesi prima del prossimo raduno azzurro a meno che a febbraio si riesca a organizzare uno stage di uno o due giorni: «Non c'è lo spazio nei calendari e mi pare impossibile si possa anticipare l'ultima giornata di campionato», ha commentato Gattuso che in agenda ha già la trasferta in Arabia per la Supercoppa, «quindi dovremo essere bravi noi andando a vedere i ragazzi in giro, riuscire a organizzare qualche cena, continuare ad assistere a tante partite».

Ora però testa solo alla Moldova poi alla prima da commissario tecnico a San Siro dove ha giocato e allenato per tanti anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA