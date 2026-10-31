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Gli avversari.
01 novembre 2026 alle 00:27

Gattuso non si fida: «L’obiettivo della Lazio è la quota 40 punti» 

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Proseguire il cammino intrapreso, senza fare calcoli e soprattutto senza accusare le vertigini date dall’alta classifica. È questo che chiede Gennaro Gattuso alla sua Lazio, ancora imbattuta in Serie A, in vista della partita contro il Cagliari. Niente tabelle da seguire né traguardi da fissare: «Il nostro obiettivo sono i 40 punti. Anche io non sono abituato a vedere classifiche così, non avrei mai pensato dopo 9 giornate di essere lì, mancano tantissime partite e la voglia deve rimanere intatta. Poi vedremo dove arriveremo», ammette il tecnico biancoceleste.

All’Olimpico il Cagliari ha già fatto tremare la Roma e Gattuso, alla ricerca della nona vittoria, non si fida: «Una squadra ostica, si sa difendere bene e ripartire altrettanto bene, allenata benissimo da Pisacane che è un amico. Non dobbiamo sottovalutarli». Non ci sarà il supporto dei tifosi, che non torneranno allo stadio continuando la protesta verso il presidente Claudio Lotito, ma lo stesso Gattuso ha voluto ringraziarli perché a Reggio Emilia «sembrava una festa scudetto. Fa piacere, penso sia merito dei ragazzi e delle loro prestazioni che hanno creato questo entusiasmo».

Gattuso, quindi, si aspetta la solita Lazio sia negli uomini – con la conferma del blocco che ha sconfitto il Sassuolo e il ritorno di Provstgaard al centro della difesa – sia nell’atteggiamento, lo stesso che ha portato il tecnico nella storia del club a suon di record. «Dobbiamo fare il nostro calcio ed essere umili, il percorso deve essere quello di dare continuità e rispettare ogni avversario». A caricare il gruppo anche Lotito, che ieri ha cenato con la squadra. «Con lui c’è grande rispetto e comunicazione».

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