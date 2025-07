Gattuso e Buffon alla Domus per ricordare Riva   

La presentazione in programma venerdì 1 agosto all’Unione Sarda, per ricordare quelle notti di Coppa dei Campioni del 1970. E poi, il giorno dopo, sabato 2 agosto sarà la Unipol Domus a ospitare il primo Trofeo Gigi Riva 2025, uno show che unirà calco, musica e i ricordi. Una festa dedicata a un simbolo intramontabile del calcio italiano e dei sardi. Con un importante tuffo nel passato: il Cagliari, infatti, affronterà il Saint-Étienne, la stessa squadra che 55 anni al Sant’Elia condivise il debutto in Coppa dei Campioni, chiuso nel match d’andata con un indimenticabile 3-0 e una doppietta storica di Riva.

Dalle 18.30, il pubblico sarà accolto dai bambini della Scuola Calcio Gigi Riva, che saranno protagonisti in campo con mini-sfide e giochi. La musica sarà protagonista per raccontare Riva attraverso emozioni e ritmo. Chiara Effe, cantautrice sarda, interpreterà il brano “Undici”, scritto in omaggio a Riva. Il trio internazionale James Maddock, Brian Mitchell e Alex Valle proporranno un set con una traduzione inglese di “Andrea” di Fabrizio De André, un brano originale e una dedica speciale a Riva. e in uno dei passaggi che si preannuncia fra i più intensi, il ct della Nazionale Gennaro Gattuso e il team manager Gigi Buffon scenderanno in campo per ricordare Gigi Riva con la maglia azzurra. Un omaggio sentito da due protagonisti azzurri. Quindi, la partita fra Cagliari e Saint-Étienne scenderanno in campo accompagnati proprio da quei bambini della Scuola Calcio Gigi Riva, a suggellare simbolicamente il legame tra il futuro del calcio e la sua memoria più nobile. Calcio di inizio alle ore 20.30. Nell’intervallo, un dj set dedicato ai 50 anni di Radiolina, storica emittente del tifo rossoblù: Manuel Cozzolino sarà alla consolle, per un momento celebrativo della radio storica della Sardegna che accompagnerà, con la diretta di Lele Casini, la serata e la partita.

