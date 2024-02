Gatto massacrato davanti a casa 

«Non riusciamo a spiegarci questo gesto disumano». Alessia Zurru e la figlia Claudia non si danno pace. Mercoledì qualcuno ha massacrato il loro Bloom, gatto a pelo lungo che intorno all’ora di pranzo è stato colpito mentre se ne stava per strada davanti alla casa in paese. Il micio è stato immediatamente portato in una clinica veterinaria per ricevere cure urgenti e ora assume degli antidolorifici.

Ieri, Bloom, è stato nutrito attraverso un sondino. «Il nostro affetto per Bloom è forte e non vogliamo privarcene. Se non fosse riuscito a mangiare avremmo dovuto sopprimerlo. Il nostro gattone – così lo chiama affettuosamente Alessia – è ben voluto da tutti nel vicinato, non riusciamo a spiegarci il perché di questo gesto disumano».

Il caso, denunciato sui social, ha scatenato una pioggia di commenti di condanna nei confronti del responsabile. ( g. g. s. )

