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Villamassargia
29 aprile 2026 alle 00:18

Gatto investito salvato dai barracelli 

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Il dolore e lo spavento saranno stati sicuramenti forti ma per fortuna qualcuno si è subito precipitato in suo soccorso: ieri pomeriggio la compagnia dei barracelli a cavallo (tramite il tenente Piras) ha raccolto e salvato un gatto che era stato investito da un’auto. Di razza apparentemente Gatto Europeo, con mantello tigrato e di taglia media, il micio è stato portato al centro Asl di via Stazione e si trova ora sotto osservazione medica. Chi lo riconosce o avesse informazioni utili per farlo tornare a casa, può contattare con urgenza il centro Asl. (s. f.)

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