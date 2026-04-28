Gatto investito salvato dai barracelli 

Il dolore e lo spavento saranno stati sicuramenti forti ma per fortuna qualcuno si è subito precipitato in suo soccorso: ieri pomeriggio la compagnia dei barracelli a cavallo (tramite il tenente Piras) ha raccolto e salvato un gatto che era stato investito da un’auto. Di razza apparentemente Gatto Europeo, con mantello tigrato e di taglia media, il micio è stato portato al centro Asl di via Stazione e si trova ora sotto osservazione medica. Chi lo riconosce o avesse informazioni utili per farlo tornare a casa, può contattare con urgenza il centro Asl. (s. f.)

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