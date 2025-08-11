VaiOnline
Settimo
12 agosto 2025 alle 00:53

Gatto colpito a un occhio con una fucilata 

Un gatto è stato ferito a un occhio con un colpo di fucile a pallini. È successo in una strada del paese: il felino domestico è stato portato subito in una clinica veterinaria dal proprietario che lo ha soccorso. Il caso è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Sinnai che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile dell'episodio che sarebbe avvenuto in pieno giorno. Alcune persone sono state già sentite dalle forze dell'ordine.

Il fatto è accaduto nella via Darwin, nei pressi di piazza Primo Levi in pieno pomeriggio. «Qualcuno – ha detto il proprietario- ha sparato al mio gatto, colpendolo a un occhio. Il gatto, secondo un primo riscontro dei veterinari portato in clinica veterinaria ha perso la vista. Il fatto più gravoso é che comunque una persona spari, tra i cortili delle case, in strada e nei pressi di una piazza, dove ogni giorno transitano persone, bambini e animali, creando una vera situazione di pericolo». (r. s.)

