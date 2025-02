Gatto bruciato: due denunce dagli animalisti 

Almeno due denunce contro ignoti presentate dalle associazioni ambientaliste. Voci e ipotesi che rimbalzano sui social ma finora niente di concreto per l’individuazione degli aguzzini di Tigro, il gatto bruciato il 3 febbraio a Dolianova e morto dopo 20 giorni di agonia in una clinica per animali. Un caso che ha suscitato forte indignazione e non solo in Sardegna. Un’attenzione mediatica con riflessi negativi su tutta la comunità. Polemiche che investono anche l’amministrazione accusata di essersi mossa in ritardo per condannare gli episodi di violenza.

Oltre al gatto bruciato, nelle campagne di Dolianova sono stati trovati altri 4 cani morti (3 uccisi e lasciati sotto un ulivo, un altro trovato impiccato a S’Isca Manna, tra Dolianova e Serdiana). Sulla vicenda interviene il sindaco Ivan Piras sul sito del Comune: «La nostra amministrazione ribadisce la ferma condanna verso qualunque atto di violenza nei confronti degli animali. Da sempre portiamo avanti azioni di sensibilizzazione per la loro tutela e cura. Sugli ultimi episodi aberranti ci sono indagini in corso. Confermiamo la disponibilità a collaborare con tutte le associazioni e i portatori di interessi per il benessere, la protezione e la salvaguardia degli animali».

