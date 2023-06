Gatto adottato nel parco 

Pelo grigio, occhi verdi e sguardo stanco: lo hanno chiamato Greg, il gatto che ormai da giorni ha deciso che la sua stabile dimora è il Giardino megalitico. Coccolato dai tanti visitatori e accudito dai gestori del chiosco, il micio passa le sue giornate in compagnia.

Nelle scorse settimane era stato individuato nel quartiere di San Giovanni o in via Garau, sempre alla ricerca di qualche carezza o di un riparo. Ora, Greg, sfoggia un nuovo collarino e non andrà più andare via dal parco dove mangia e beve regolarmente. (m. p.)

