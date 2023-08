Gattino in pericolo salvato dai barracelli 

Non solo incendi. Ieri i barracelli della compagnia di Sestu hanno salvato un gattino rimasto incastrato in una grondaia in via Cavour. Miagolava da ore disperato, chiedendo aiuto, e i suoi versi si facevano sempre più flebili. In tanti lo hanno sentito e hanno avvertito le forze dell’ordine. Dopo alcune ore di lavoro da parte della compagnia barracellare il micio è stato liberato sano e salvo e affidato al canile Shardana, dove ci sono tanti cani e gattii che sognano l’affetto di una famiglia.

