Gattino gettato giù dal ponte, in 42mila chiedono giustizia 

O ltre 42mila persone hanno firmato la petizione online lanciata sulla piattaforma Change.org per chiedere giustizia per il gattino lanciato dal ponte da un ragazzino, insieme ai suoi amici, che hanno filmato il loro gesto.

Un appello online lanciato il 7 luglio da un cittadino, indignato come migliaia di altre persone dopo la visione del breve filmato che testimonia la violenza. La petizione chiede giustizia per l'animale e certezza della pena per gli autori del fatto. «Un gesto simile non può passare impunito», si legge nell'appello.

Intanto l’attivista Enrico Rizzi denuncia minacce nei suoi confronti e conferma la sua presenza domenica alla manifestazione organizzata a Ilbono.

RIPRODUZIONE RISERVATA