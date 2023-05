Gattini e cani abbandonati davanti a casa di una volontaria 

Proseguono gli abbandoni di gatti e cani a San Sperate: dieci nelle ultime settimane. E a occuparsene sono le volontarie dell'associazione Anima Mundi. Emblematico il caso dei gattini abbandonati proprio di fronte alla casa di una delle volontarie, Lidia Serra: «Mi complimento per l'ennesimo atto di inciviltà», commenta, «oltre a non sterilizzare la vostra gatta, avete chiuso tre creature in una scatola. Per dei gattini così piccoli dovrò accollarmi spese enormi».

Nella stessa settimana sono stati abbandonati altri tre cuccioli (cani stavolta). «Li hanno ritrovati in aperta campagne», prosegue Serra, «una volontaria provvede a portare cibo ed acqua. Speriamo ch qualcuno li adotti, sono bellissimi». (m. p.)

