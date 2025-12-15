Gattini allo stremo: «Ci serve una mano» 

Una piccola colonia felina nascosta tra un’attività commerciale lungo la 554 di Quartucciu e una zona degradata: cuccioli malati, investimenti stradali e volontari allo stremo. È la situazione che Alessandro Marongiu, amante degli animali al punto da farsi carico di circa 20 gattini che altrimenti non avrebbero speranza, sostiene da novembre.

«Mi sono subito mosso per dare loro da mangiare», racconta Marongiu: «All’inizio avevo visto solo quattro cuccioli e una mamma, poi ci siamo resi conto che i gatti erano molti di più». Grazie al supporto dell’associazione di Claudia Casu e di altre volontarie, è emerso un quadro più ampio: cinque mamme, dieci cuccioli, due dei quali già morti, uno investito, un altro recuperato e tanti altri diffidenti che scappano per paura dell’uomo. «Sono pelle e ossa, molti hanno seri problemi intestinali».

La situazione resta fragile anche sul piano economico. «I costi – prosegue il volontario – sono tanti: abbiamo già speso quasi 600 euro dall’inizio del mese fra visite, cibo e medicine, e altri 200 serviranno per curare l’ascesso a un occhietto di Nala». Impegno gravoso per volontari già allo stremo.

L’appello è rivolto a chi può offrire stalli temporanei, cibo specifico e sostegno alle sterilizzazioni. «Ci serve aiuto. Ho aperto una raccolta su GoFundMe. Oppure si può scrivere a Claudia al 3477901168». Un primo segnale di solidarietà è arrivato da una cittadina di Cagliari: «Ci ha donato una visita oculistica: un gesto importante, ci regala speranza».

