Gattile abusivo, degrado e proteste 

Prima erano tre o quattro. Poi invece, si sono moltiplicati piano piano, fino ad arrivare a una trentina. Troppi gatti tutti insieme in una colonia abusiva in via Turati dove due donne se ne occupano senza avere alcuna autorizzazione da parte della Asl o del Comune. Tutto questo nel cortile della clinica Korian dove in mezzo alla vegetazione sono state sistemate cucce e trasportini.

Il degrado

Qui viene abbandonato il cibo, lasciato anche nei muretti di piazza Marcora dove passano i pazienti diretti al poliambulatorio dell’Asl tra pesce in putrefazione, piattini e ciotole di plastica che creano una situazione indecorosa a due passi dagli ambulatori medici.Non solo: i gatti entrano anche nei cortili delle abitazioni, graffiano le auto e fanno i loro bisogni davanti ai portoni. Un problema che è diventato enorme perché le volontarie della colonia abusiva, si rifiutano di procedere alle sterilizzazioni nonostante il Comune le garantisca gratuitamente con l’associazione Effetto Palla.

La denuncia

Chiede un interventi immediato la presidente della Bau Club Onlus Elena Pisu: «La situazione dei gatti di via Turati è vergognosa. Malgrado il Comune metta a disposizione i fondi per sterilizzare in modo del tutto gratuito, chi si occupa di dare da mangiare a quei gatti non si preoccupa assolutamente di sterilizzare. Anzi, rifiutano qualsiasi aiuto da anni, tirando fuori una scusa dietro l’altra».Il risultato, oltre ai rifiuti lasciati ovunque, «sono decine di cuccioli morti schiacciati dalle macchine, morti di stenti e di incuria . Non si può dire di amare gli animali e di averne cura se questi sono i presupposti, questa ci chiama crudeltà e maltrattamento».

Il sindacato

Una dura presa di posizione arriva anche da Francesco Onnis segretario aziendale Uil-Fpl, Kinetica Sardegna. «La situazione che si è creata nei pressi della clinica Korian è indecorosa e non più accettabile né dal punto di vista sanitario né sotto il profilo del benessere degli animali e delle persone. Non possiamo ignorare il problema e lasciare che si perpetui questo sistema di gestione inadeguato e approssimativo , quando esistono soluzioni concrete per affrontarlo». È inaccettabile, prosegue, «che si continui a gestire i gatti in mezzo alla strada, esponendoli a pericoli e compromettendo le condizioni igienico sanitarie della zona. Occorre un piano di azione coordinato tra Comune e istituzioni per mettere fine a questa situazione di degrado».

