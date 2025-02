Gatti, regole e insulti sui social 

«Difendo il diritto di critica ma pretendo rispetto. In questi giorni sono stato investito da una valanga di insulti e affermazioni diffamatorie diffuse via social, i responsabili ne risponderanno personalmente. Ho già dato mandato ai miei avvocati di tutelarmi nelle sedi competenti». È amareggiato il sindaco di Serdiana Maurizio Cuccu, messo alla berlina sulle pagine Facebook di alcuni gruppi animalisti per aver fatto affiggere nelle vie del paese un avviso con il quale si ricordava ai cittadini il divieto di dar da mangiare ai randagi in strada.

«Sono norme di igiene pubblica – sottolinea Cuccu – che hanno lo scopo di tutelare sia il benessere degli animali che il decoro urbano. L’uso di pentole o ciotole con residui di cibo domestico attira topi e blatte. Esiste un serio problema. Lasciare il cibo per strada espone inoltre i gatti al pericolo di essere investiti».

Colonie feline

Una decisione contestata dagli animalisti che ricordano le disposizioni della legge nazionale sulle colonie feline: esiste una norma del 1991 che non può essere disattesa con un regolamento comunale, ricorda un post comparso su un gruppo Facebook. “Una colonia felina si forma quando almeno due gatti stabiliscono un habitat nello stesso luogo. Le colonie non possono essere spostate. Non esiste alcuna norma che vieti di dar da mangiare ai gatti randagi nei luoghi pubblici”.

Argomentazioni legittime seguite però da commenti pesantissimi nei confronti del primo cittadino: «Si tratta di persone non residenti a Serdiana, leoni da tastiera che non mi conoscono e sfogano le loro frustrazioni sui social», prosegue Cuccu. «Ovviamente – soggiunge il sindaco – abbiamo acquisito tutti gli screenshot dei commenti per individuare i responsabili».

Igiene pubblica

Sul merito della questione, il sindaco ricorda che oltre al diritto degli animali randagi ad essere accuditi c’è anche quello delle persone a vivere in un ambiente dignitoso: «Non si può dire che la nostra amministrazione non abbia a cuore gli animali. A Serdiana esistono diverse colonie feline seguite da anni da volontari responsabili che lasciano gli spazi pubblici puliti e in ordine. La nostra iniziativa era finalizzata a risolvere una situazione ormai fuori controllo».

Un tema delicato, quello del randagismo: i Comuni del Parteolla spendono in media circa 80mila euro l’anno per la custodia dei cani senza padrone in strutture attrezzate. «Ho quattro gatti in casa – conclude Cuccu – e credo che gli animali, a cui tutti siamo affezionati, svolgano anche un ruolo educativo e di finalità sociale. Per questo stiamo predisponendo, all’interno del nuovo Puc, uno specifico regolamento per la tutela e il benessere di tutti gli animali che presto sarà proposto al Consiglio comunale per l’approvazione».

