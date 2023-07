Gatti in attesa di adozione 

Il randagismo blocca le adozioni di gattini portate avanti a Nuoro dalla volontaria Nicoletta Careddu. «Sembra una contraddizione. La verità è che adozione e randagismo hanno un legame profondo, è come se tutti trovassero il proprio micetto e quindi non adottano quelli provenienti da situazioni difficili. A Nuoro manca un gattile, ed è un grave problema, così come mancano le sovvenzioni», dice. Oltre alla questione adozioni c’è il problema dell’abbandono per il quale Nicoletta Careddu in determinati mesi dell’anno trova davanti alla porta del suo negozio cucciolate intere di gattini chiusi in scatole, anche malati. «Ora in negozio ho in carico quattro gatti, ce ne sono altri sparsi in case di volontarie. Ci vorrebbe - conclude -più sensibilizzazione anche alla sterilizzazione». (g. pit.)

